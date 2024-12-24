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大法官人事案今投票！國民黨團「全數封殺」、發樣張說明防投錯票

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7大法官被提名人全砍！國民黨團發樣張說明防投錯票

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案投票，國民黨立院黨團特地於黨團大會中，拿出樣張說明防止立委投錯票。圖／讀者提供
立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案投票，國民黨立院黨團特地於黨團大會中，拿出樣張說明防止立委投錯票。圖／讀者提供

立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案投票，內部定調7位大法官被提名人全數封殺。鑒於上周行使考試院人事同意權案投票時，有部分國民黨立委投錯票，這次國民黨立院黨團特地於黨團大會中，拿出樣張說明。

立法院上周二進行考試院人事同意權案投票，除民眾黨立委黃珊珊投錯票以外，國民黨立委邱若華、黃仁、無黨籍立委陳超明也都投票錯，當時國民黨團總召傅崐萁緩頰，這是立法院第一次將所有被選舉人集中在一張選票上，難免有一些失誤，下次會把它修正完成。

國民黨團今天舉行黨團確認最後封殺的大法官被提名人名單，經討論後決定全砍。另外，為防止再有藍委投錯票，特地製作樣張在會中說明。

國民黨 大法官 投票

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