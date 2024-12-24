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大法官人事同意權案表決 立委開始投票

中央社／ 台北24日電

立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，上午9時9分開始投票，預計上午11時截止投票，如果全體立委在此之前投票完畢，就會提前開票。

總統賴清德8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。

立法院朝野黨團11月14日協商司法院人事同意權案相關審查時程，各黨團達成共識，包括12月2日舉行人事同意權案的公聽會等，也決定審查完畢後，於12月24日行使同意權案記名投票表決。

根據總統府提供資料，司法院大法官兼院長被提名人為台灣大學法律學院特聘教授、威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會董事長張文貞；司法院大法官兼副院長被提名人是國會觀察文教基金會董事長姚立明。

除張文貞、姚立明之外，大法官被提名人包含政治大學法律學系教授何賴傑、成功大學法律學系教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中央研究院法律學研究所研究員廖福特、台灣大學國家發展研究所教授兼所長劉靜怡。

司法院 大法官 投票

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