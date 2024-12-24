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選戰洗禮剛過罷免風暴又來 謝國樑心疼太太也受影響

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑面對排山倒海的罷免壓力期間，靠打網球抒壓。記者黃義書／攝影
基隆市長謝國樑面對排山倒海的罷免壓力期間，靠打網球抒壓。記者黃義書／攝影

基隆市長謝國樑面對排山倒海的罷免壓力，靠打網球抒壓。他說，自己累了就睡著，但太太國中薇睡眠就受影響，他很心疼，還好台灣社會很明理，攻防過程只談公共議題，「沒有動到我的老婆跟孩子。」

謝國樑曾離開政壇多年，在決定投入2022基隆市長選戰後，足跡遍布全市街小巷。他將公私領域他分得很開，一直到投票前的熱戰階段，幾乎未讓太太涉入選戰，只有在勝選之夜，夫妻倆才連袂現身，共同感謝選民的支持 。

謝國樑說，重返政壇是他的決定，很抱歉要讓太太也要接受選戰的洗禮，更沒有想到上任滿一年後，果然有人發動罷免案，太太又要再次承受壓力。選舉、罷免都已落幕，「以後應該會越來越習慣」。

面對罷免案攻防，謝國樑很謝謝家人的支持。他說，如同在選舉市長時一樣，他也有花時間去關照太太的心情，因為他覺得她的壓力也很大，而罷免跟選舉的壓力比起來，又是「另一個規模的提升」。

謝國樑表示，太太壓力很大，睡眠上有受到一些影響，他滿心疼的，對她感到有點抱歉，還好也有她的朋友會輪流陪伴她。女兒小愛年紀還小就還好，生活沒有什麼明顯的影響。

「台灣社會還是很明理的」，謝國樑說，他也把公、私兩塊分得很開，很抱歉讓家人因為罷免案要接受壓力，不過在罷免攻防期間，多是就公共議題不斷的對陣、論述，基本上罷免方也沒有動到他的老婆跟孩子，這點也是很感謝。

謝國樑表示，重返政壇是他的決定，包括太太在內的家人都尊重、配合，大家各自努力扮演好自己的角色。像罷免期間，他不只在打罷免戰，也要扮演好先生的角色，也要哄他的太太，因為她的壓力真的滿大的。

罷免攻防期間，謝國樑跟教練和朋友打了不少場網球，他說，很喜歡打網球，打網球很抒壓，可以設定輕鬆打還是拚命打，步調自己決定。近期手部動了小手術，謝國樑說，開刀恢復以後，就可以比較正常的運動。

壓力 罷免 謝國樑

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