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抖音深偽影片 柯建銘提告查轉傳
抖音流傳民進黨立法院黨團總召柯建銘指「台灣在民進黨手裡可以說暗無天日」影片，柯與民進黨立委王義川昨赴台北地檢署提告誹謗、妨害隱私不實影像罪，表示這是深偽影片，以認知作戰影響國家安全與社會秩序，提告是要「捍衛憲政體制，終結藍白賣台亡國滅台計畫」。
柯建銘、王義川指出，影片搭配簡體字幕，畫面擷取電視台拍攝兩人在民進黨團記者會發言，講話內容與字幕卻是「柯建銘在這裡預言，台灣在民進黨手裡可以說暗無天日」等，語調與嘴型很像，但明顯不是該記者會的發言內容，為深偽影片，聲請調查影片來源、ＩＰ及轉傳人士。
內政部長劉世芳昨表示，這些刻意洗腦的影片，其實大部分都來自境外，希望大家不要惡意轉傳。
警政署長張榮興受訪時說，刑事警察局已經受理柯建銘的案件，今天就會立即辨識、進一步偵辦，呼籲民眾不要轉傳以免觸法。面對媒體詢問影片來源為何，張榮興僅說，「本案正在受理當中，進入偵查才會了解。」
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