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大法官過關2人 人數才夠釋憲

聯合報／ 記者唐筱恬黃婉婷林銘翰王千豪／台北報導
大法官人事案牽動憲法法庭 製表／唐筱恬 圖／聯合報提供
大法官人事案牽動憲法法庭 製表／唐筱恬 圖／聯合報提供

立法院今將行使司法院大法官人事同意權投票。據了解，國民黨團主張「全數封殺」或「留下王碧芳」二選一，今早黨團大會做最後決定；民眾黨團今早開會決定，確定團進團出，如何決定將是今天人事案的最後關鍵。

立院日前三讀通過「憲法訴訟法」修正案，今天立法院同意大法官過關人數將牽動憲法法庭未來運作；若七名大法官被提名人全數落馬、或僅通過一人，憲法法庭都將停擺而無法宣告違憲，過關二人才有足夠人數釋憲。

立法院審查時，七名大法官被提名人，僅王碧芳明確支持死刑。據了解，藍白陣營近日積極溝通，希望在野步調一致，儘管藍營內部氛圍主張全數封殺，但若白營確定會留王碧芳，藍營可能支持。

日前傳出有些綠營立委對廢死大法官也頗有意見，因憂心被貼上挺廢死大法官標籤，或不願投下爭議人選，但賴清德總統已下令民進黨團皆要投下「同意票」，違者黨紀處理，綠營將團進團出支持總統府提名名單。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，藍白內部如何決定，民進黨團無權置喙，呼籲在野理性行使同意權，以專業為判準，而非政治考量；若無法產生新大法官，憲法法庭很難達到憲訴法惡修後最低十人評議、九人宣告的門檻，希望讓憲法法庭維持運作而非癱瘓。

民眾黨團副總召吳春城受訪表示，民眾黨團尚未討論確切人選，但確定投票時會團進團出，如同考試委員人事同意權案，今天將在投票前舉行記者會，說明民眾黨團的決策立場。

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