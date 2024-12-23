大法官人事同意權明投票 伴盟：莫讓LGBTI失去最後防線

立法院將於明天行使大法官的同意權案記名投票表決，台灣伴侶權益推動聯盟表示，立法院在對大法官被提名人進行同意投票時，應將重點放在審查被提名人是否具備憲法人權意識，莫讓LGBTI（泛指非異性戀者）性少數喪失人權保障的最後一道防線，而非僅將被提名人簡化為死刑的贊同者或反對者。

伴盟今晚間透過新聞稿表示，伴盟長期持續關注性少數族群的憲法權利保障，本次也參與民間監督大法官人選聯盟運作，聯盟提問的15個問題中，有4題與LGBTI基本人權息息相關，欣見7位大法官被提名人全數回應了這些問題，性傾向與性別認同權利對於我國憲法法庭來說是相對新興的人權議題，面對民間的關切，被提名人多研閱相關資料，並提出其思考和回應，這一點伴盟給予相當肯定。

伴盟指出，肯定本屆大法官被提名人多半對多元性別人權議題抱持開放的心胸，期待憲法法庭能持續順利運作，並更具有多元性別人權意識，成為多元性別群體基本人權的堅定捍護者。

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