蔡壁如擬選民眾黨主席 黨內人士：與民意背道而馳

台中市政顧問蔡壁如決定參選民眾黨中央委員、不排除參選黨主席。民眾黨立委張啓楷說，沒有要選代理黨主席、也沒這個職位；黨內人士則說，現階段談選黨主席跟黨內多數民意背道而馳、操之過急。

因京華城等案遭羈押禁見的民眾黨主席柯文哲，經台北地方法院裁准遞交民眾黨辭職聲明，未來民眾黨是否要改選黨主席，將由明年1月新選出的中央委員決定；台中市政府顧問蔡壁如已決定參選中央委員。

蔡壁如今天表示，決定參選中央委員，並已向台中市長盧秀燕表達辭意；目前誰出來帶領民眾黨都很辛苦，如果有人要出來選黨主席都要鼓勵，但如果沒有人要出來，民眾黨也不能群龍無首，如果大家不嫌棄，在勇於承擔及責任下，她會願意選黨主席。

民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹表示，蔡壁如要參選中央委員資格沒問題；柯文哲日前請辭後民眾黨正積極挽留，這時談論代理黨主席的問題，民眾黨會被撕裂，若蔡壁如真的這樣做，「我真的沒辦法接受」。

民眾黨秘書長周榆修受訪時則指出，符合參選資格的人都可以參選中央委員，其中江和樹是中央委員，對此有一番評斷，「他（江和樹）是性情中人」。

民眾黨立委張啓楷接受中央社記者訪問時表示，民眾黨沒有要選代理黨主席、也沒有這職位，緊急應變小組已決定全力慰留柯文哲，沒有要改選這件事；蔡壁如若符合資格、要選中央委員的話，可以為黨服務。他個人認為，柯文哲不會離開這個黨，只是暫時請假而已。

另位不具名的民眾黨內人士向中央社記者表示，緊急應變小組已清楚表態，現階段全力慰留柯文哲，且黨中央也還沒收到辭職信，這種狀況下要談代理主席、選黨主席，跟黨內多數民意背道而馳，在柯文哲落難時讓人感覺迫不及待要做這件事，有點操之過急。

民眾黨內人士說，蔡壁如的說法顛三倒四，曾說沒有黨職、不想回民眾黨，現在又說要回來、並辭掉台中市政顧問。就算之後因為有什麼變化需要這樣做，但現在都不是這個時候，全黨上下都一致，「只有她（蔡壁如）走到不同方向去」。

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