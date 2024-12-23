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柯文哲政治獻金不給補正？監院：未委任無權代理

中央社／ 台北23日電

民眾黨政治獻金申報不實風波。民眾黨秘書長周榆修說，監察院以他非當事人而不讓他補正。監察院回應，會計報告書申報義務人是「擬參選人柯文哲、吳欣盈」，任何人如未提具當事人委任書，就無權代理行政行為。

外界質疑民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金申報不實，檢調已介入調查，監察院也派員查核。

周榆修上午接受廣播節目「嗆新聞」主持人黃揚明專訪時說，民眾黨查完了，「結果監察院叫我們等」，他10月1日發函給監察院，監察院11月27日回文指周榆修不是當事人，而不讓他補正，質疑監察院意思就是「等我覺得你可以報了你再來」。

監察院回應，針對民眾黨函詢「113年總統、副總統選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書更補正申請作業」一事，依「政治獻金查核準則」規定，監察院查核政治獻金收支情形，是以此案8月12日查核程序開始時資料為準，這項規定是為避免申報人在申報後不斷更正會計報告書，導致查核標的無法確定的爭議。

監察院說，監察院廉政委員會已在11月會議決議函復民眾黨，應等查核結案後，再通知當事人補正。

監察院表示，因會計報告書的申報義務人是「擬參選人柯文哲、吳欣盈」，任何自然人或法人如果未提具當事人明確授權範圍的委任書，就無權代理申報義務人進行相關行政行為，且10月柯文哲已因案被羈押，並禁止通信，經查沒有委託情事發生。

監察院說，民眾黨10月4日寄達一份函文，指會計報告書有誤報、漏報、虛報情形，並函請監察院「告知如何進行後續補正流程與相關作業方式」，民眾黨除了未檢附任何資料文件，也沒有提出委任狀以證明代理權。

監察院表示，依公文流程，已於11月27日函復說明政治獻金法規定，若有應補正事項，等查核結案後，將限期專戶申報人辦理，且申報人屆時如果有委託民眾黨辦理相關事宜，應提出委託書憑辦。

政治獻金 柯文哲 民眾黨 監察院

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