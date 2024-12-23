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外交部新人事令 蕭光偉接任發言人

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
外交部已發布人令，外交部公眾會副執行長兼副發言人蕭光偉，將任公眾會執行長兼發言人。圖為蕭光偉於1月30日主持外交部例行記者會。中央社
外交部已發布人令，外交部公眾會副執行長兼副發言人蕭光偉，將任公眾會執行長兼發言人。圖為蕭光偉於1月30日主持外交部例行記者會。中央社

外交部新人事異動，外交部今核定，發言人劉永健調陞駐波蘭代表，發言人一職將由副發言人蕭光偉接任，並由公眾會副參事陳怡君擔任新任副發言人。

蕭光偉畢業於政治大學外交系及外交所，外交領事人員第35期結訓，於2002年進外交部服務，外派經歷橫跨美國、亞洲以及歐洲，曾派駐美國邁阿密、新加坡及奧地利，自2022年起擔任副發言人。

外交部 波蘭 美國

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