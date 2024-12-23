外交部新人事令 蕭光偉接任發言人
外交部新人事異動，外交部今核定，發言人劉永健調陞駐波蘭代表，發言人一職將由副發言人蕭光偉接任，並由公眾會副參事陳怡君擔任新任副發言人。
蕭光偉畢業於政治大學外交系及外交所，外交領事人員第35期結訓，於2002年進外交部服務，外派經歷橫跨美國、亞洲以及歐洲，曾派駐美國邁阿密、新加坡及奧地利，自2022年起擔任副發言人。
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