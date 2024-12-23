印尼、中國大陸聯合聲明提「一中原則」 我駐處投書媒體抗議

駐印尼代表處向印尼媒體發布聲明表示，印尼與中國的聯合聲明中，有關聯大第2758號決議及台灣地位的解讀是錯誤引申，呼籲印尼政府「警覺中國破壞區域和平的惡意圖謀，以共同維護台海及區域安全」。

印尼政府近日公布中國與印尼的聯合聲明中，提及「印尼重申一貫堅定奉行一個中國原則，該原則在聯合國大會第2758號決議中得到確認，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」。駐印尼代表處20日發布聲明表示，對此不實謬論表達強烈抗議。

時代報（Tempo）等印尼媒體近期刊登該聲明，內容指出「中華民國（台灣）是主權獨立國家，創立於1912年，與創立於1949年中華人民共和國互不隸屬；只有台灣的民選政府，才能在國際上代表台灣2350萬人民；中華人民共和國從未治理台灣，台灣也絕對不是中華人民共和國的一部分，這是當前台海現狀，任何扭曲台灣主權地位之說法，都無法改變此國際公認的客觀事實。」

時任駐印尼代表陳忠在聲明中寫道：「聯合國大會於1971年所通過第2758號決議，只確定『中國代表權』的歸屬，並未界定台灣屬於中國」。

駐印尼代表處指出，中國多年來持續曲解聯合國大會第2758號決議，並與其所謂「一中原則」不當連結，目的不僅在限制及排除台灣參與國際組織，更意圖藉由將該項決議武器化及其「一中原則」國際化，強迫其他國家接受其政治主張，疏離與台灣關係，篡改國際秩序，更企圖為其未來武力犯台建構法理基礎。

陳忠表示，台灣與印尼雖無正式外交關係，雙方卻在許多方面合作密切，台灣是印尼第10大貿易伙伴及主要外資來源國，目前有2000家臺商布局印尼市場，為印尼各地創造超過50萬個以上之就業機會。

另外，台灣自2016年起執行「新南向政策」，迄今雙邊已簽訂29項合作備忘錄，並希望能持續與印尼強化經貿、醫衛、農業、教育、文化、觀光等實質層面合作。

陳忠指出，遺憾的是，印尼政府近日公布之印、中聯合宣言提及「一中原則」並錯誤詮釋台灣主權，不僅與目前經濟合作暨發展組織（OECD）國家日益提升對台交往之潮流相反，且此種對台灣不友善的情形亦不符合印尼「有千友、無一敵」之外交政策。

駐印尼代表處指出，中國近年來不斷透過軍事威脅、假訊息、灰色地帶戰略、經濟脅迫及阻撓台灣國際參與等方式片面改變台海現狀，已嚴重破壞台海和平穩定及區域安全繁榮。

駐印尼代表處呼籲印尼政府及各界應正視中國曲解聯大第2758號決議，並將之與其「一中原則」劃上等號的惡意圖謀，同時向中國堅定表達反對其片面破壞台海現狀，並強調台海和平穩定對各國國家利益的重要性，以遏止中國威權主義的擴張，共同維護以規則為基礎的國際秩序及自由開放的印太地區。

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