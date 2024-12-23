大法官人事案24日投票綠力挺、藍擬封殺 白成關鍵

立法院會明天將進行司法院大法官人事同意權案投票。國民黨團今天表示，會如期進行投票，但傾向全部投不同意票。民進黨團指出，希望各黨評估專業性與適任性，而非政黨立場掛帥。

民眾黨團表示，明天上午會開黨團會議討論後做出決議，並且一致投票。

總統賴清德8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。

立法院朝野黨團11月14日協商司法院人事同意權案相關審查時程，各黨團達成共識，包括12月2日舉行人事同意權案的公聽會等，也決定審查完畢後，於12月24日行使同意權案記名投票表決。

根據各黨在國會席次，國民黨加上無黨籍立委陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨有51席、台灣民眾黨有8席。立法院現有113席立委，被提名人要跨過同意權門檻，至少需拿到57張同意票，因此藍白的投票意向引人關注。

對於明天的司法院大法官人事同意權案投票，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指出，希望各黨都回歸專業與適任性來做評估，而非政黨立場掛帥，尤其立法院會20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，立下超高的評議與議決門檻，都會讓憲法法庭瀕臨無法運作的狀態，倘若這些被提名人全部被刷掉的話，憲法法庭便無法運作。

吳思瑤說，民進黨團也會評估被提名人的專業性與適任性，基本上會認同支持，黨團將舉行黨團會議，聽聽黨團成員的意見，大家共同做決定。

國民黨立法院黨團書記長林思銘受訪表示，明天還是會如期進行投票，日前經詢問大法官被提名人，黨團認為大法官被提名人均不及格，目前傾向全部投不同意票，但最後結果仍待明天上午黨團大會進行決定。

台灣民眾黨立法院黨團幹事長麥玉珍受訪指出，審查司法院大法官被提名人時，她覺得被提名人的回答都模稜兩可、打太極拳，好像沒有自己的主張；明天上午民眾黨團會開黨團會議，由個別委員提出看法，經討論後會做出決議、一致投票。

立法院職權行使法規定，立法院依憲法第104條、憲法增修條文第5條第1項、第6條第2項、第7條第2項規定行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以記名投票表決，經超過全體立委1/2的同意為通過。

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