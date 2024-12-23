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警政署反詐宣導預算編逾2.3億 內政委員會質疑成效凍結2億

中央社／ 台北23日電
台灣詐騙猖獗，立委凍結反詐宣導經費。示意圖／Ingimage
台灣詐騙猖獗，立委凍結反詐宣導經費。示意圖／Ingimage

立法院內政委員會今天審查民國114年度警政署預算案，其中反詐宣導經費編列逾新台幣2.3億元，較今年增加近2.2億元，引發立委質疑成效。經討論後，決議凍結2億元，並送朝野協商。

立法院內政委員會今天邀內政部長劉世芳、國土管理署長吳欣修、警政署長張榮興、消防署長蕭煥章等人列席，審查民國114年度內政部及所屬單位預算案。

警政署在165反詐騙專線、全般刑案、暑期青少年預防犯罪及辦理民眾識別詐騙與提升反詐騙意識等宣導經費中，編列新台幣2億3491萬6000元。

國民黨立委牛煦庭提案指出，這項預算較去年增加2億1956萬，但反詐影片卻都以華語拍攝，效果大打折扣，因此提案減列2億1000萬元、凍結1000萬元。國民黨立委丁學忠提案表示，這筆預算大幅提升20倍，卻未提出明確效益，提案凍結5000萬元。

國民黨立委徐欣瑩提案表示，警政署打詐作法有很大改善空間，除提升反詐意識，也要從源頭阻斷，因此提案凍結該預算10%；民進黨立委王美惠提案指出，警察機關多以外勤人力辦理打詐宣導業務，任務繁重、瑣碎，因此提案凍結100萬元，待警政署就打詐宣導業務人力、工作重新調配後始得動支。

張榮興在預算協商時說，據警政署所做民調，民眾認為打詐防範宣導最為重要，112年、113年宣導經費都編很少，今年只編1500萬元，大多用在官方網站、電視媒體等，但效能沒有發揮出來；民調也指出，民眾接觸層面最廣的管道，第一是電視、第二是網路。

張榮興表示，電視是針對中高年齡層，網路則是年輕世代，今年度下半年有動用預備金進行電視、網路媒體宣傳，電視的觸及率有4800多萬人次、網路則有6000萬人次；未來電視、網路宣傳會公開招標，不會獨厚哪家媒體。

張榮興指出，預估電視的觸及率會達9.3億人次、網路達9.1億人次，等於台灣2300萬人中，每週可看到30秒的反詐宣導。就已破獲的詐騙集團中，一個詐騙集團就投放2億多元的詐欺訊息，而詐騙件數、金額最多的是投資詐騙，占6成以上。

張榮興說，至於基層員警負擔部分，會減少勤務、業務，將加強辦理。

經朝野立委協商後，內政委員會召委、民進黨立委張宏陸表示，相關提案併案凍結2億元，並送朝野協商。

張榮興 網路媒體 詐騙集團

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