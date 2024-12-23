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柯建銘深偽影片瘋傳 林岱樺提案修「反滲透法」增訂下架抖音

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委林岱樺已提案修正「反滲透法」。圖／林岱樺國會辦公室提供
民進黨立委林岱樺已提案修正「反滲透法」。圖／林岱樺國會辦公室提供

民進黨立院黨團總召柯建銘近期成為深度偽造影片受害者，今日赴台北地檢署提告。針對中國大陸社交平台「抖音」（國際版為TikTok）成深偽影片溫床，民進黨立委林岱樺提案修「反滲透法」，要求抖音比照歐美等國要求，必須依照我國政府指示接受落地監管，否則要依法下架。

林岱樺表示，有心人士透過中國抖音軟體偽造柯建銘、立委王義川等立委發言，企圖操弄我國內政，基於民主防衛與國家安全原則，已提案增修反滲透法，要求數位平台比照歐美等國要求，配合落地監管。

林岱樺強調，如果抖音繼續成為詐騙、統戰幫兇，那就請抖音滾出台灣！在這次的抖音下架法案已明訂，如果抖音不配合資料落地與資本落地，我國政府可依「反滲透法」將其下架。

草案說明，抖音及其國際版TikTok，長期透過演算法與操作機制，有侵害國家安全、個人隱私與民主政治之虞。如經主管機關認定，若抖音等數位平台有危害國家安全、社會安定或民主體制之虞者，應配合政府指示，將營運主體及資料庫設置於中華民國境內，納入資通安全監管體系與司法調查範圍。

林岱樺指出，認知作戰已透過抖音等平台逐漸演化，例如透過深偽影片發布不實訊息，再收買網紅、公關公司大量散播，美國上訴法院也認為，對抖音的禁令並沒有違反美國憲法對言論自由的保護，由於中國已對美國造成國安威脅，禁令只是一種對外國勢力的反制。

當前林岱樺提案已獲得綠委李坤城、李柏毅、林宜瑾、黃捷人的連署，預計近期就會付委審查。她也請民眾聲援抖音下架法案，並與民進黨團，繼續守護台灣民主，對抗中國威脅。

抖音 林岱樺 美國

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