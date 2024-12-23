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國安洩密案未懲處 陳冠廷點名國安局長應負政治責任

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷認為，總統府維安人員接連爆發洩密案，國安局長蔡明彥及各相關單位主管應為維安漏洞負起政治責任。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳冠廷認為，總統府維安人員接連爆發洩密案，國安局長蔡明彥及各相關單位主管應為維安漏洞負起政治責任。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委陳冠廷今天針對持續延燒的國安洩密案提出嚴正警告，指憲兵211營洩密案、保六總隊洩密案都已經過一段時日，然而至今未見任何相關人員受到懲處，突顯國安系統督導機制完全失靈，國安局長應負起政治責任。

陳冠廷指出，從去年邱國正之子任職國安局期間的醜聞，到近期連環爆發的維安洩密事件，顯示我國安全系統長期存在嚴重漏洞。「邱國正之子在國安局任職期間，其雲端帳號遭人駭侵竊取，導致私密影片外流，雖然國安局以『無國安疑慮』為由，僅給予兩大過汰除處分。

陳冠廷指出，更令人擔憂的是，這已經不是第一次發生。2014年邱國正之子在軍情局時期，就曾因內部人士惡意洩露其派駐土耳其的情報員身分，導致其遭中共特工鎖定，差點造成重大國安危機。這樣的洩密問題竟然延續至今，讓中共如入無人之境，情況令人憂心。

「國安局長蔡明彥身為特勤維安最高負責人，面對這些重大疏失，至今卻只有制式回應，完全未見具體當責作為。」陳冠廷指出，這種消極態度無法讓人民安心，更無法確保國家安全。

陳冠廷表示，在當前國際局勢緊張之際，中共極可能意圖在我國內部製造政治紛爭，特別是在立法院審議重要法案期間，些意圖分散國人注意力的招數不會奏效，「我們不會因為其他政治議題而分散對國家安全的關注，也不會對任何維安疏失有絲毫寬容。」

陳冠廷強調，作為立委，他將持續追查相關人員的行政與政治責任，要求國安單位進行徹底改革。「從軍情局到國安局，從基層到高層，每一個疏失都必須徹查到底，每一位失職人員都要負起應有責任。我們絕不能讓這些維安漏洞成為國家安全的致命傷。」

國安局 維安 陳冠廷

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