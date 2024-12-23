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藍擬全數封殺大法官被提名人 綠黨團籲理性勿政治考量
立法院明天將行使「大法官人事同意權案」投票，傳出國民黨團擬全數封殺，加上「憲法訴訟法」已三讀修正，恐癱瘓憲法法庭運作。民進黨團幹事長吳思瑤今天說，藍白如何決定，綠營無權置喙，但呼籲理性行使人事同意權，應以專業作為判準，而非政治考量。
吳思瑤指出，希望大家回到理性，如果大法官人事同意權沒有通過，很難達到憲訴法惡修後，憲法判決最低10人評議、宣告違憲大法官最低9人這種高門檻，還是期盼大家讓憲法法庭維持運作，而非癱瘓，民進黨團會團結，支持適任人選。
民進黨團書記長蔡易餘批評，藍白修惡「憲法訴訟法」，不但條文前後矛盾，更關鍵是，提高違憲判決門檻也增加人民尋求救濟難度，可見修法有多荒謬。
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