外交部發布人令 蕭光偉任發言人

外交部新人事異動，外交部發言人劉永健調陞駐波蘭代表，外交部已核定，將由副發言人蕭光偉擔任發言人一職。

行政院11月核定外交部公眾外交協調會執行長兼發言人劉永健調陞駐波蘭代表。外交部已發布人令，將由公眾會副執行長兼副發言人蕭光偉擔任公眾會執行長兼發言人，新任副發言人則將由公眾會副參事陳怡君擔任。

蕭光偉在外交領域學經歷豐富，畢業於政治大學外交系以及外交所，外交領事人員第35期結訓，於2002年進外交部服務，外派經歷橫跨美國、亞洲以及歐洲，曾派駐美國邁阿密、新加坡以及奧地利。

蕭光偉在外交部曾在人事處、國組司以及亞太司服務，這次回部先派國傳司，2022年擔任副發言人。

此外，蕭光偉也是「另類」外交官，沒有為自己取英文名，面對外媒將以拼音名「Hsiao Kuangwei」署名，這在歷任外交部發言人中屬罕見。

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