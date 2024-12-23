快訊

罕見！40歲女懷雙胞胎 二寶相隔破百天出生「創紀錄」

佃農、新住民之子好強！會讀書又會打球 沒補習錄取台大會計系

外交部發布人令 蕭光偉任發言人

中央社／ 台北23日電

外交部新人事異動，外交部發言人劉永健調陞駐波蘭代表，外交部已核定，將由副發言人蕭光偉擔任發言人一職。

行政院11月核定外交部公眾外交協調會執行長兼發言人劉永健調陞駐波蘭代表。外交部已發布人令，將由公眾會副執行長兼副發言人蕭光偉擔任公眾會執行長兼發言人，新任副發言人則將由公眾會副參事陳怡君擔任。

蕭光偉在外交領域學經歷豐富，畢業於政治大學外交系以及外交所，外交領事人員第35期結訓，於2002年進外交部服務，外派經歷橫跨美國、亞洲以及歐洲，曾派駐美國邁阿密、新加坡以及奧地利。

蕭光偉在外交部曾在人事處、國組司以及亞太司服務，這次回部先派國傳司，2022年擔任副發言人。

此外，蕭光偉也是「另類」外交官，沒有為自己取英文名，面對外媒將以拼音名「Hsiao Kuangwei」署名，這在歷任外交部發言人中屬罕見。

外交部 波蘭 美國

延伸閱讀

駁新疆辣椒是「強迫勞動的產物」 陸外交部：老套戲碼

6學生獲國際法研究獎 外交部勉投身外交第一線工作

英澳外長防長促台海和平 外交部：2年3度發聲挺台

歐盟對俄制裁首納中企 陸外交部敦促歐方勿抹黑推責

相關新聞

藍擬全數封殺大法官被提名人 綠黨團籲理性勿政治考量

立法院明天將行使「大法官人事同意權案」投票，傳出國民黨團擬全數封殺，加上「憲法訴訟法」已三讀修正，恐癱瘓憲法法庭運作。民...

柯建銘深偽影片瘋傳 林岱樺提案修「反滲透法」增訂下架抖音

民進黨立院黨團總召柯建銘近期成為深度偽造影片受害者，今日赴台北地檢署提告。針對中國大陸社交平台「抖音」（國際版為TikT...

國安洩密案未懲處 陳冠廷點名國安局長應負政治責任

民進黨立委陳冠廷今天針對持續延燒的國安洩密案提出嚴正警告，指憲兵211營洩密案、保六總隊洩密案都已經過一段時日，然而至今...

藍委提恢復軍公教子女教育補助 人總：1年需7億元

立法院司法及法制委員會今天審查明年度行政院人事行政總處預算，國民黨立委翁曉玲認為應恢復退役上校以上子女教育補助費。行政院...

即時短評／若連挺警執法、反廢死王碧芳都封殺 豈不坐實癱瘓憲法法庭

立法院明表決大法官人事，國民黨傳出「全數封殺」，民眾黨傾向讓憲法法庭正常運作，20日藍白聯手修正憲法訴訟法，明定參與評議...

用Line先向盧秀燕請辭 蔡壁如：不排除選民衆黨主席

台中市政府有給職市政顧問蔡壁如今天透過通訊軟體，先向市長盧秀燕表達辭意，另約時間當面說明請辭。她說戶籍將留在清水區，繼續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。