快訊

騎士超車倒地被公車輾斃…奪命瞬間曝 肇事司機未致歉：我們是遭波及

颱風「帕布」生成！ 最新路徑、對台影響曝光

她在紐約地鐵熟睡「遭活活燒死」 縱火男嫌似隨機犯案全程冷眼觀看

賴總統與萬里學弟妹相見歡 談偏鄉挑戰大志氣也大

中央社／ 台北23日電

新北市萬里區大鵬國小、野柳國小及萬里國中師生今天赴總統府校外教學，總統賴清德與萬里學弟妹相見歡，他說，萬里雖然相對鄉下、資源比較少，但偏鄉挑戰大，「我們志氣更大」，相信大家只要努力都能圓夢。

賴總統向學弟妹介紹提到，大家可能是第一次進入總統府，但「人民才是國家的主人，總統府產權不是總統，是你們大家的」，他邀請學生們盡情參觀展覽，並祝福大家耶誕快樂、新年快樂。最後大合影時，賴總統被簇擁包圍照相留念，現場氣氛溫馨。

一位萬里國中同學表示，第一次來到總統府，心情很開心。回想自己第一次見到賴總統，是在賴清德擔任副總統時回萬里參加活動，他有賴總統的簽名與書。

現場合影結束後，一名學生提到，自己剛跟賴總統拍手、握手，「我手不會洗了」；這名學生還透露，剛剛當面稱讚賴總統很帥，而賴總統看到他穿短袖短褲，關心地問「你不會冷喔！」

另外一位同樣來自萬里國中的學生談及，今年8月時，曾在一場活動表演現代舞，當時賴總統正是台下觀眾之一，賴總統專注看表演，讓身為表演者的他相當緊張，「我去比賽、去表演都沒有這麼緊張過」。

提及自己的學長是總統，學生們興奮表示，與有榮焉；也有學生提到，「覺得蠻光榮，路上看到的人都會說，你們學長是賴清德」。

合影後，賴總統向學弟妹們表示，可以在總統府邀請大家，非常高興。現場看到許多人穿著短袖短褲，賴總統提醒他們注意保暖、穿衣。賴總統送上耶誕禮物鉑金琉璃吊飾，祝福大家平平安安、萬事如意，以及總統府保溫瓶，「保溫學長學弟妹的感情」。

總統府 萬里

延伸閱讀

府院擬反制立院三法 李彥秀：扁做的到賴清德做不到？

王義川對幼童宣講「白藍惡修三法」 凌濤：教育部呢？

賴清德對財劃法態度今非昔比 王鴻薇諷民進黨「team健忘」

國會衝突成常態 羅智強：根本原因賴清德輸不起

相關新聞

用Line先向盧秀燕請辭 蔡壁如：不排除選民衆黨主席

台中市政府有給職市政顧問蔡壁如今天透過通訊軟體，先向市長盧秀燕表達辭意，另約時間當面說明請辭。她說戶籍將留在清水區，繼續...

藍委提恢復軍公教子女教育補助 人總：1年需7億元

立法院司法及法制委員會今天審查明年度行政院人事行政總處預算，國民黨立委翁曉玲認為應恢復退役上校以上子女教育補助費。行政院...

即時短評／若連挺警執法、反廢死王碧芳都封殺 豈不坐實癱瘓憲法法庭

立法院明表決大法官人事，國民黨傳出「全數封殺」，民眾黨傾向讓憲法法庭正常運作，20日藍白聯手修正憲法訴訟法，明定參與評議...

蔡壁如今請辭中市府顧問 已與盧秀燕約時間請益

台中市府顧問蔡壁如表態，將參加民眾黨中央委員選舉 ，今天已向市府請辭，目前人事命令正在跑流程。蔡壁如原本就跟市長室約時間...

陳菊缺席政院巡查 卓榮泰談面對挑戰需穩定的五院體制

監察院今年度巡察行政院會議今天上午展開，監察院長陳菊因流感缺席，改由監察院副院長李鴻鈞帶隊。行政院長卓榮泰說，國際情勢詭...

周榆修：民眾黨全力慰留柯文哲 代理主席選舉都是次要

台北地檢署持續偵辦京華城案，台北地方法院上周裁准民眾黨主席柯文哲遞交辭職聲明，民眾黨秘書長周榆修今天說，民眾黨沒有收到相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。