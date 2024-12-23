賴總統與萬里學弟妹相見歡 談偏鄉挑戰大志氣也大

新北市萬里區大鵬國小、野柳國小及萬里國中師生今天赴總統府校外教學，總統賴清德與萬里學弟妹相見歡，他說，萬里雖然相對鄉下、資源比較少，但偏鄉挑戰大，「我們志氣更大」，相信大家只要努力都能圓夢。

賴總統向學弟妹介紹提到，大家可能是第一次進入總統府，但「人民才是國家的主人，總統府產權不是總統，是你們大家的」，他邀請學生們盡情參觀展覽，並祝福大家耶誕快樂、新年快樂。最後大合影時，賴總統被簇擁包圍照相留念，現場氣氛溫馨。

一位萬里國中同學表示，第一次來到總統府，心情很開心。回想自己第一次見到賴總統，是在賴清德擔任副總統時回萬里參加活動，他有賴總統的簽名與書。

現場合影結束後，一名學生提到，自己剛跟賴總統拍手、握手，「我手不會洗了」；這名學生還透露，剛剛當面稱讚賴總統很帥，而賴總統看到他穿短袖短褲，關心地問「你不會冷喔！」

另外一位同樣來自萬里國中的學生談及，今年8月時，曾在一場活動表演現代舞，當時賴總統正是台下觀眾之一，賴總統專注看表演，讓身為表演者的他相當緊張，「我去比賽、去表演都沒有這麼緊張過」。

提及自己的學長是總統，學生們興奮表示，與有榮焉；也有學生提到，「覺得蠻光榮，路上看到的人都會說，你們學長是賴清德」。

合影後，賴總統向學弟妹們表示，可以在總統府邀請大家，非常高興。現場看到許多人穿著短袖短褲，賴總統提醒他們注意保暖、穿衣。賴總統送上耶誕禮物鉑金琉璃吊飾，祝福大家平平安安、萬事如意，以及總統府保溫瓶，「保溫學長學弟妹的感情」。

商品推薦