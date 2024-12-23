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玉山論壇明年3月登場 擬邀捷克、立陶宛等國政要出席

中央社／ 台北23日電

以往在國慶期間舉辦的玉山論壇將於明年3月中登場，將以「新南向政策+」的6道走廊為核心。知情人士透露，議程將以智慧解方與醫療、半導體供應鏈韌性等為規劃方向，也擬洽邀歐洲理念相近國家政要出席。

台亞會日前宣布，以往在國慶期間舉辦的玉山論壇，延後至明年春天以嶄新面貌登場。知情人士透露，玉山論壇將於明年3月中登場，議程聚焦智慧解決方案、智慧醫療及健康照護、晶片及半導體供應鏈韌性、智慧運輸及物流等方向規劃。

知情人士指出，明年玉山論壇大方向仍是以實踐總統賴清德的「經濟日不落國」願景為主軸；講者方面，除邀請印太地區國家政要，也擬洽邀包括捷克、立陶宛等歐洲理念相近國家政要出席。

此外，外交部長林佳龍曾在立法院外交委員會提及，玉山論壇過去是單獨活動，未來希望能搭配週期性會展等場邊活動，重新整合、再定位成「玉山論壇2.0」，而邀請與會者將包含半導體相關人士，增強玉山論壇的主動性和效果。

而明年3月中將舉行「台北智慧城市展」以及「高雄智慧城市展」，若時程再延後一個月，明年4月則有「電子生產製造設備展」以及「智慧顯示展覽會」等會展登場，能凸顯台灣在智慧科技以及電子科技的優勢。

知情人士說，新南向議題和民間交流互動依舊是重要元素；而賴總統曾指示，新南向政策應以價值外交為基礎，提出「新南向政策加強版」或「新南向政策＋」。

台亞會執行長楊昊曾於9月「展望新南向」論壇上說明，「新南向政策+」將以「走廊」的概念延續，由政府領銜推動數位科技與半導體、公衛、韌性防災等3條走廊，並藉由民間力量推動智庫、青年、NGO等3條走廊深化社會連結，構成「新南向政策+六道走廊」的藍圖，開啓亞洲區域對話和一起協力的可能性。

半導體 新南向政策 玉山論壇

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