藍委提恢復軍公教子女教育補助 人總：1年需7億元

立法院司法及法制委員會今天審查明年度行政院人事行政總處預算，國民黨立委翁曉玲認為應恢復退役上校以上子女教育補助費。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮表示，須軍公教一併衡量，不能只調整上校，若軍公教全面恢復，1年約要新台幣7億元經費。

立法院司法及法制委員會今天繼續審查114年度中央政府總預算案關於行政院人事行政總處及所屬主管收支部分，蘇俊榮等人列席說明。

翁曉玲所提預算凍結案指出，退除役官兵支領退休俸、贍養金及生活補助費者的子女教育補助，自106年度第1學期起，行政院人事行政總處修訂全國軍公教員工待遇支給規定排除上校階以上，改發中校以下人員，產生上校階以上退伍人員的相對權益剝奪感。

翁曉玲說明，恢復退役上校以上子女教育補助費，有助於優質人力長留久用，維繫部隊安定，因此行政院人事行政總處應積極檢討，修訂全國軍公教員工待遇支給規定，恢復上校階以上子女教育補助費的規定。

蘇俊榮回應，這個議題不能只有討論上校，所有公教人員須一併討論及衡量。

翁曉玲詢問，軍公教人員對國家的貢獻很大，應該全面重新檢討，只要是有子女在學，就可以請領教育補助費，這樣才能吸引更多優秀的年輕人擔任軍公教，如果要一併來看，政府有無算過全面恢復要增加多少經費。

蘇俊榮指出，總需要的經費，1年大概要7億多元，而軍公教人員是國家進步非常重要的基石，政府會窮盡一切努力，讓軍公教的待遇、福利等各方面更好，至於立委所提，會將退役上校跟公教人員一併納入分析，如果只有處理上校的部分，會有相對不公平等問題。

台灣民眾黨立委黃國昌提到，113年度人總的派員出國計畫預算編列154萬8000元，114年度則編列191萬8000元，派員出國計畫預算允宜衡酌實際需要及撙節原則等，且就實務面來說，出國考察效果有限，因此他提案減列100萬元。

國民黨立委羅智強表示，認同黃國昌的提案，也應該要杜絕浪費預算。民進黨立委莊瑞雄建議保留，待日後協商討論。此提案最終保留。

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