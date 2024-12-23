即時短評／若連挺警執法、反廢死王碧芳都封殺 豈不坐實癱瘓憲法法庭

立法院明表決大法官人事，國民黨傳出「全數封殺」，民眾黨傾向讓憲法法庭正常運作，20日藍白聯手修正憲法訴訟法，明定參與評議、宣告違憲的大法官不得低於10人、9人，7個缺額若全封殺，如同坐實「在野黨癱瘓憲法法庭」。當執政黨批中共滲透、2年內癱瘓政府，憲法又是中華民國根本大法，封殺憲法守護者對在野黨就是「加分」的想法恐怕未必。

賴清德總統提名台大法學院特聘教授張文貞為司法院長，國會觀察文教基金會董事長姚立明為副院長，政大法律系教授何賴傑、成大法律系教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中研院法研所研究員廖福特、台大國發所教授劉靜怡等5人為大法官，但除了姚立明政治色彩太重外，其他的人選幾乎都是學者，僅王碧芳出身司法實務界，常遭詬病「活在學術象牙塔」的學者是否真的能作出保障人權且接地氣的判決，一直以來就是問題。

國民黨先前不滿大法官人選名單「主張廢死」者多達6名，尤其在2024年憲判字8號「限縮死刑適用」判決出爐後，強烈主張廢死的大法官想通過立院這一關，難如登天。立法院院會日前審查大法官人事同意權，只有王碧芳明確表達「支持死刑」，姚立明支持死刑但須給與嚴格條件，在此情況下，國民黨若連王碧芳也封殺，讓人納悶「標準是什麼？」

憲法訴訟法修法後，包括全國律師聯合會、民間司改會等都聲明嚴厲譴責，並呼籲在野兩黨審慎處理大法官同意權投票，不要淪為為反對而反對、完全破棄權力分立。國民黨傳出連王碧芳也要封殺，原因是她表態反對國民黨團力推的憲法訴訟法修法，這一點也實有疑問。

王碧芳曾任司法院大法官書記處長（改制前），嫻熟憲法法庭運作，也是憲法訴訟法的重要推手，任內立院三讀通過取代大法官審理案件法的憲訴法，她於2019年8月28日重回審判工作。過去大審法因規定憲法審查案件的表決門檻應有大法官現有總額三分之二出席，三分之二同意；就實務來看，極少有大法官會請假，不管同意或不同意，都要拿到15名大法官中的10票，這也代表能作成解釋的門檻相當高，後來憲訴法降低表決門檻為二分之一。

當立委詢問王碧芳是否支持修正憲訴法時，她以過去實務經驗回答立委提問，卻遭認為是「反對修法、應該封殺」，依這樣的觀點，各行各業的人士在被詢問自己專業領域的問題時，難道只能回答詢問者想聽的答案？

今年9月30日，新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫攔查可疑轎車時，遭陳姓女駕駛拖行約300公尺後撞上護欄死亡，輿論譁然。但在8月7日時，由王碧芳擔任審判長的最高行政法院第四庭就針對一起警察職權行使法案件作出判決，力挺警察執法，她聽聞劉宗鑫殉職時，難過地說「警職法有給權力但長期遭忽視」。

第四庭的2022年度上字第675號判決指出，警察為查證人民身分，可以採取攔停、檢查引擎、車身號碼、強制駕駛人或乘客離車、檢查交通工具等措施，「有事實足認其有犯罪之虞者，並得檢查交通工具」，目的在保全事證、確保執勤員警人身安全，判告台北市保大的廖姓男子敗訴確定。

當國民黨傳出7名大法官人選「全數封殺」時，不僅民間有異聲，連法官界也提出質疑「如果拿主不主張廢死當標準，都說反對廢死了還要被封殺，這不是政黨惡鬥是什麼？」如果封殺大法官人選的理由可以一變再變，或是「設法想理由」，民眾真的會認為這樣的表決也是「福國利民」嗎？

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