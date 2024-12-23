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藍擬全數封殺大法官人事 綠籲理性勿以政治立場決定

中央社／ 台北23日電

立法院明天將進行司法院大法官人事同意權投票，國民黨團傾向全部投不同意票，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天呼籲藍白立委理性行使同意權，不要帶著有色眼鏡，以政治立場決定封殺與否。

針對司法院大法官人事同意權，國民黨立法院黨團書記長林思銘受訪表示，明天還是會如期進行投票，日前經詢問大法官被提名人，黨團認為大法官被提名人均不及格，目前傾向全部投不同意票，但最後結果仍待明天上午黨團大會進行決定。

民進黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會，對於媒體詢問藍營揚言全數封殺總統府提名的7位大法官被提名人，也傳出綠營可能會封殺被提名人之一的劉靜怡，吳思瑤表示，民進黨團無權置喙藍白立委怎麼決定，也無法預知藍白立委的選擇，只能呼籲理性行使同意權，就專業進行判準，而不是帶著有色眼鏡，以政治立場封殺或不封殺。

吳思瑤說明，7位司法院大法官被提名人的學經歷、專業性、國際性及進步性，「藍白立委誰在討論，誰在乎？」她希望24小時後的投票，朝野立委都回到理性的基準，若沒有通過，憲法法庭很難達到惡修憲法訴訟法所需的10人以上才能評議、9人才能判違憲的高門檻，還是希望能讓憲法法庭運作，不是癱瘓運作。

吳思瑤指出，民進黨團都會依據專業性，團結支持適任的人選，支持總統府的提名。

民進黨團書記長蔡易餘強調，憲法訴訟法經過藍白立委惡修之後，人民聲請大法官釋憲尋求救濟，當然會希望中央政策或法條被視為違憲，其門檻遠比藍白立委5月通過的違法亂紀立法被認定違憲的難度還要高，對人民反而不利。

司法院 大法官 藍白

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