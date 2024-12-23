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TikTok流傳柯建銘深偽影片 台視內容遭重製蒐證提告

中央社／ 台北23日電

TikTok近日流傳民進黨團總召柯建銘和綠委王義川的深偽影片，2人今天到北檢對散布者提告誹謗及妨害隱私不實影像等罪。該影片重製台視新聞內容，台視表示，已蒐證準備提告。

中國短影音平台「抖音」的海外版本TikTok近日流傳民進黨團總召柯建銘提到「台灣在民進黨的手裡可以說暗無天日」的影片，還有民進黨立委王義川搭配簡體字的影片。片中擷取台視新聞拍攝柯建銘於記者會的畫面，但卻有簡體字幕，甚至提及「吃飯砸鍋的事情做不得」等中國用語。

對此，柯建銘和王義川今天赴北檢申告，表明要捍衛憲政體制，終結藍白賣台亡國滅台計畫，「這比上次還嚴重百倍，這關不擋下來的話，國家坐以待斃，只要台灣人民站出來，島嶼絕對會再天光」。

台視也緊急發出聲明，表示該影片遭到移花接木，實為不肖人士重製今年12月21日台視新聞「藍白強推三法案 柯建銘回應」記者會的深偽（deep fake）影片。

台視認為，該影片蓄意散播假訊息混淆視聽、製造社會不安，「本公司除表達嚴正譴責立場，亦已蒐證準備提告、以正視聽」。

影片 柯建銘 民進黨

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