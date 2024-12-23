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用Line先向盧秀燕請辭 蔡壁如：不排除選民衆黨主席
台中市政府有給職市政顧問蔡壁如今天透過通訊軟體，先向市長盧秀燕表達辭意，另約時間當面說明請辭。她說戶籍將留在清水區，繼續地方經營。蔡壁如說，她不排除選民衆黨主席。
盧秀燕今天在台中市議會定期會開會前接受媒體訪問表示，蔡壁如還沒有跟她談，一切依法律規範和規定辦理。
台灣民眾黨預定1月18日改選中央委員，台中市政府顧問蔡壁如上周決定參選民眾黨中央委員，也不排除參選民眾黨主席。戶籍將留在清水區，繼續地方經營，信守承諾。
她說，今天已向「老闆」市長盧秀燕表達辭意，因盧市長在議會備詢，她先用line表達辭意，另已約時間當面請辭，也感謝盧市長。
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