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蔡壁如今請辭中市府顧問 已與盧秀燕約時間請益
台中市府顧問蔡壁如表態，將參加民眾黨中央委員選舉 ，今天已向市府請辭，目前人事命令正在跑流程。蔡壁如原本就跟市長室約時間，但市長盧秀燕忙著參加議會議程，今早還表示，蔡壁如還沒跟她當面談，不管哪位公務人員從政都有一定的法律規定，按規辦理。
台中市府顧問蔡壁如問表態，目前民眾黨應該團結一致，挺身而出參選中央委員；她希望回到進黨中央促進內部團結、尋求外援，至於媒體報導誰與誰不和，都是一些「小打小鬧的八卦」，「創黨有我一份」，她會負起應有的責任，與民眾站在一起。
參選中央委員，算是黨職？市府人事處表示，不管過程，但如果確定是黨職，依規定，擔任黨職就須辭職。蔡壁如目前已提辭呈，市府正在跑流程。
她原本已向市長室登記，表示在有動作之前須先向現在的「老闆」市長盧秀燕報告，但議會剛審完年度總預算，已跟市長約時間了，還要等市長有時間再當面請教並表示感謝。
盧秀燕今早受訪時表示，「蔡顧問還沒跟我談」，但公務人員本身從政有一定的法律規定，不管哪位公務同仁都會受到相同規範，因此若有個別公務同仁想要從政，表示意見後，都必須依規定辦理。
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