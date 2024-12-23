快訊

王義川南庄對兒童宣講「白藍惡修三法」 民宿喊冤：他臨時來的

台股大漲594點收23,104點 台積電上漲45元收1,080元

用Line先向盧秀燕請辭 蔡壁如：不排除選民衆黨主席

聽新聞
0:00 / 0:00

陳菊缺席政院巡查 卓榮泰談面對挑戰需穩定的五院體制

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
監察院副院長李鴻鈞（左）率領監察委員巡察行政院，行政院長卓榮泰（右）率行政團隊進行簡報。記者邱德祥／攝影
監察院副院長李鴻鈞（左）率領監察委員巡察行政院，行政院長卓榮泰（右）率行政團隊進行簡報。記者邱德祥／攝影

監察院今年度巡察行政院會議今天上午展開，監察院長陳菊因流感缺席，改由監察院副院長李鴻鈞帶隊。行政院長卓榮泰說，國際情勢詭譎多變，國內政治環境也面臨新挑戰，最大目標是推動賴總統的健康台灣、均衡台灣、團結台灣，也盼有更堅強的內閣團隊、更穩定的五院體制運作。

卓榮泰致詞表示，行政院、監察院是憲法上的憲政機關，儘管職責不同，但對國家目標、人民關切都相同。因為有監察院存在，公務員更知道應該克盡職守、奉公守法，對公務員文化絕對是需要且正面的。

卓榮泰表示，賴總統520上任後籌組新的內閣團隊，很多部會首長一方面要融入公務體系，另一方面處理行政院和立法院互動；過程中，政院雖竭盡所能、服務國人，但仍有不夠完美尚須改進的地方，有賴立法院或監察院事前事後給予重要、必要的方向。

卓榮泰指出，過去這一年，國際情勢相當詭譎多變，國內政治環境也面臨各種新挑戰，在這種內外挑戰，變化快速情況下，推動賴總統健康台灣、均衡台灣、團結台灣，這是最大的目標，期盼監院督促行政院部會首長和公務人員，也在這樣的理念下一起大步向前。

卓榮泰說，無論是美國新政府成立後，或在疫情之後，台灣都面臨相當多的機會，包括高科技、經濟成長、地緣關係重要，如果能有個更堅強內閣團隊、更穩定的五院體制運作，對國家邁向這樣的前景，以及接受世界局勢各種挑戰，是絕對必要，希望各位多聆聽監院對政院的意見，未來在推動國家政策時，有共同努力的標準跟出發點。

卓榮泰 監察院 行政院

延伸閱讀

監委行政院巡察 陳菊因病缺席改副院長李鴻鈞帶隊

劉世芳：卓榮泰言論被扭曲 「救災完全沒有藍綠之分」

陳菊流感嚴重缺席政院巡察 卓榮泰談團結台灣目標

國民黨：健全地方財政遭情緒勒索 卓榮泰成失格院長

相關新聞

用Line先向盧秀燕請辭 蔡壁如：不排除選民衆黨主席

台中市政府有給職市政顧問蔡壁如今天透過通訊軟體，先向市長盧秀燕表達辭意，另約時間當面說明請辭。她說戶籍將留在清水區，繼續...

蔡壁如今請辭中市府顧問 已與盧秀燕約時間請益

台中市府顧問蔡壁如表態，將參加民眾黨中央委員選舉 ，今天已向市府請辭，目前人事命令正在跑流程。蔡壁如原本就跟市長室約時間...

陳菊缺席政院巡查 卓榮泰談面對挑戰需穩定的五院體制

監察院今年度巡察行政院會議今天上午展開，監察院長陳菊因流感缺席，改由監察院副院長李鴻鈞帶隊。行政院長卓榮泰說，國際情勢詭...

周榆修：民眾黨全力慰留柯文哲 代理主席選舉都是次要

台北地檢署持續偵辦京華城案，台北地方法院上周裁准民眾黨主席柯文哲遞交辭職聲明，民眾黨秘書長周榆修今天說，民眾黨沒有收到相...

綠委被深偽影片攻擊提告 葛如鈞聲援：不要用AI欺負柯建銘

民進黨立院黨團總召柯建銘成、立委王義川成「深偽」（Deepfake）技術受害者，假影片中的柯建銘稱「台灣在民進黨手中暗無...

大法官人選全滅或留活口？藍白陷入兩難

大法官人事同意權明（24日）將上演表決大戰，立法院剛歷經一場大亂鬥，仇恨值破表，在野聯手明明有實力將大法官「全滅口」，卻有人主張「留活口」，為何藍白陷入兩難？ 藍白陣營很清楚，憲法法庭宛如民進黨保護傘，不論在野黨立委有多少人數優勢、不管立法院打到如何頭破血流，只要大法官宣告違憲，就像一道銅牆鐵壁，足以駁回在野黨的槍林彈雨，任何三讀法案都必須打掉重練。藍白必須突破這道大法官「綠色銅人陣」，但大法官的人事案非比尋常，砍過頭又會有反作用力，成為在野黨最大矛盾處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。