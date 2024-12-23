陳菊缺席政院巡查 卓榮泰談面對挑戰需穩定的五院體制

監察院今年度巡察行政院會議今天上午展開，監察院長陳菊因流感缺席，改由監察院副院長李鴻鈞帶隊。行政院長卓榮泰說，國際情勢詭譎多變，國內政治環境也面臨新挑戰，最大目標是推動賴總統的健康台灣、均衡台灣、團結台灣，也盼有更堅強的內閣團隊、更穩定的五院體制運作。

卓榮泰致詞表示，行政院、監察院是憲法上的憲政機關，儘管職責不同，但對國家目標、人民關切都相同。因為有監察院存在，公務員更知道應該克盡職守、奉公守法，對公務員文化絕對是需要且正面的。

卓榮泰表示，賴總統520上任後籌組新的內閣團隊，很多部會首長一方面要融入公務體系，另一方面處理行政院和立法院互動；過程中，政院雖竭盡所能、服務國人，但仍有不夠完美尚須改進的地方，有賴立法院或監察院事前事後給予重要、必要的方向。

卓榮泰指出，過去這一年，國際情勢相當詭譎多變，國內政治環境也面臨各種新挑戰，在這種內外挑戰，變化快速情況下，推動賴總統健康台灣、均衡台灣、團結台灣，這是最大的目標，期盼監院督促行政院部會首長和公務人員，也在這樣的理念下一起大步向前。

卓榮泰說，無論是美國新政府成立後，或在疫情之後，台灣都面臨相當多的機會，包括高科技、經濟成長、地緣關係重要，如果能有個更堅強內閣團隊、更穩定的五院體制運作，對國家邁向這樣的前景，以及接受世界局勢各種挑戰，是絕對必要，希望各位多聆聽監院對政院的意見，未來在推動國家政策時，有共同努力的標準跟出發點。

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