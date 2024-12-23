周榆修：民眾黨全力慰留柯文哲 代理主席選舉都是次要

台北地檢署持續偵辦京華城案，台北地方法院上周裁准民眾黨主席柯文哲遞交辭職聲明，民眾黨秘書長周榆修今天說，民眾黨沒有收到相關信件，此刻就是全力慰留，沒有任何其他雜念，大家在司法一較高下，就是大家的共同想法，所謂代理主席、中央委員選舉都是次要。

媒體報導，柯文哲在聲明直指「本人辭去台灣民眾黨主席一職，辭職自送達秘書長周榆修起生效」，理由則是「不可讓當局以冗長之法律程序，干擾台灣民眾党之發展，本人早已提出辭職党主席，但檢察官不同意，拖延至今。這次直接向法院提出聲請，請接到正式文件後，盡速辦理党主席改選，以利党務發展，維護台灣之民主政治」。

周榆修上午接受廣播節目專訪，談及柯文哲遞交辭職聲明，周榆修表示，沒有收到相關信件，台北地方法院的裁定，民眾黨當然也只能尊重，只不過身為收件人沒收到信，好像全世界都已經看過信件，以前大家都說司法是最後一道防線，賴清德總統到底是在對手還是政敵。

周榆修強調，現階段對於民眾黨而言，就是盡力把柯文哲拉出來，「這個比任何一件事情都重要」，此刻就是全力慰留，沒有任何其他雜念，大家在司法上面一較高下，就是現階段最重要工作，至於推派代理黨主席、中央委員選舉，「對我來講都是次要。」

周榆修會後受訪時表示，目前沒有收到柯文哲的辭職信件，台北地方法院裁定以後，才有權利轉交台北看守所執行，民眾黨現階段就是全力慰留。

媒體詢問，柯文哲一旦遭到檢方起訴，是否有可能停權或開除黨籍，周榆修說明，依照紀律評議裁決準則，民眾黨將視情節議處，不過還是要看起訴書內容，「如果內容讓人家覺得很荒誕，中評會作為黨內獨立行使職權機關，我們就看中評會的認定。」

周榆修也說，民眾黨中央緊急應變小組上周舉行會議，並非針對柯文哲遞交辭職信，而是本來就有相關規劃，當然會針對外在情勢進行政治判斷。

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