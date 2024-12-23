快訊

王義川南庄對兒童宣講「白藍惡修三法」 民宿喊冤：他臨時來的

台股大漲594點收23,104點 台積電上漲45元收1,080元

用Line先向盧秀燕請辭 蔡壁如：不排除選民衆黨主席

聽新聞
0:00 / 0:00

周榆修：民眾黨全力慰留柯文哲 代理主席選舉都是次要

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲。圖／報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖／報系資料照片

台北地檢署持續偵辦京華城案，台北地方法院上周裁准民眾黨主席柯文哲遞交辭職聲明，民眾黨秘書長周榆修今天說，民眾黨沒有收到相關信件，此刻就是全力慰留，沒有任何其他雜念，大家在司法一較高下，就是大家的共同想法，所謂代理主席、中央委員選舉都是次要。

媒體報導，柯文哲在聲明直指「本人辭去台灣民眾黨主席一職，辭職自送達秘書長周榆修起生效」，理由則是「不可讓當局以冗長之法律程序，干擾台灣民眾党之發展，本人早已提出辭職党主席，但檢察官不同意，拖延至今。這次直接向法院提出聲請，請接到正式文件後，盡速辦理党主席改選，以利党務發展，維護台灣之民主政治」。

周榆修上午接受廣播節目專訪，談及柯文哲遞交辭職聲明，周榆修表示，沒有收到相關信件，台北地方法院的裁定，民眾黨當然也只能尊重，只不過身為收件人沒收到信，好像全世界都已經看過信件，以前大家都說司法是最後一道防線，賴清德總統到底是在對手還是政敵。

周榆修強調，現階段對於民眾黨而言，就是盡力把柯文哲拉出來，「這個比任何一件事情都重要」，此刻就是全力慰留，沒有任何其他雜念，大家在司法上面一較高下，就是現階段最重要工作，至於推派代理黨主席、中央委員選舉，「對我來講都是次要。」

周榆修會後受訪時表示，目前沒有收到柯文哲的辭職信件，台北地方法院裁定以後，才有權利轉交台北看守所執行，民眾黨現階段就是全力慰留。

媒體詢問，柯文哲一旦遭到檢方起訴，是否有可能停權或開除黨籍，周榆修說明，依照紀律評議裁決準則，民眾黨將視情節議處，不過還是要看起訴書內容，「如果內容讓人家覺得很荒誕，中評會作為黨內獨立行使職權機關，我們就看中評會的認定。」

周榆修也說，民眾黨中央緊急應變小組上周舉行會議，並非針對柯文哲遞交辭職信，而是本來就有相關規劃，當然會針對外在情勢進行政治判斷。

台灣民眾黨 柯文哲 辭職

延伸閱讀

柯文哲案燒向第一魚果？ 藍綠議員：調查、改建要同步

稱未收到請辭書柯文哲仍是主席 民眾黨：把阿北還給大家

柯文哲獄中辭職引小草退黨潮？ 基層呼籲：不要意氣用事

柯文哲辭黨主席 沈政男：阿北專心坐冤獄等風雲再起

相關新聞

用Line先向盧秀燕請辭 蔡壁如：不排除選民衆黨主席

台中市政府有給職市政顧問蔡壁如今天透過通訊軟體，先向市長盧秀燕表達辭意，另約時間當面說明請辭。她說戶籍將留在清水區，繼續...

蔡壁如今請辭中市府顧問 已與盧秀燕約時間請益

台中市府顧問蔡壁如表態，將參加民眾黨中央委員選舉 ，今天已向市府請辭，目前人事命令正在跑流程。蔡壁如原本就跟市長室約時間...

陳菊缺席政院巡查 卓榮泰談面對挑戰需穩定的五院體制

監察院今年度巡察行政院會議今天上午展開，監察院長陳菊因流感缺席，改由監察院副院長李鴻鈞帶隊。行政院長卓榮泰說，國際情勢詭...

周榆修：民眾黨全力慰留柯文哲 代理主席選舉都是次要

台北地檢署持續偵辦京華城案，台北地方法院上周裁准民眾黨主席柯文哲遞交辭職聲明，民眾黨秘書長周榆修今天說，民眾黨沒有收到相...

綠委被深偽影片攻擊提告 葛如鈞聲援：不要用AI欺負柯建銘

民進黨立院黨團總召柯建銘成、立委王義川成「深偽」（Deepfake）技術受害者，假影片中的柯建銘稱「台灣在民進黨手中暗無...

大法官人選全滅或留活口？藍白陷入兩難

大法官人事同意權明（24日）將上演表決大戰，立法院剛歷經一場大亂鬥，仇恨值破表，在野聯手明明有實力將大法官「全滅口」，卻有人主張「留活口」，為何藍白陷入兩難？ 藍白陣營很清楚，憲法法庭宛如民進黨保護傘，不論在野黨立委有多少人數優勢、不管立法院打到如何頭破血流，只要大法官宣告違憲，就像一道銅牆鐵壁，足以駁回在野黨的槍林彈雨，任何三讀法案都必須打掉重練。藍白必須突破這道大法官「綠色銅人陣」，但大法官的人事案非比尋常，砍過頭又會有反作用力，成為在野黨最大矛盾處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。