綠委被深偽影片攻擊提告 葛如鈞聲援：不要用AI欺負柯建銘

民進黨立院黨團總召柯建銘成、立委王義川成「深偽」（Deepfake）技術受害者，假影片中的柯建銘稱「台灣在民進黨手中暗無天日，柯建銘被民進黨洗腦了！」柯建銘、王義川上午到北檢按鈴提告妨害隱私不實影像罪等。國民黨立委葛如鈞也聲援，「不要用 AI 欺負柯建銘總召！」

葛如鈞表示，現在有許多AI深偽假影片在網路上瘋傳，讓大家看見 AI科技能以假亂真的可怕。從柯總召受害這件事可以看出，民進黨對人工智慧法規的態度，恐怕比Deepfake技術本身還要「慢了好幾拍！」

葛如鈞指出，早在2019年，國民黨搶先布局針對人工智慧發展基本法提出草案。然而，從2019年到2024年，AI技術早已進化得讓人分不清真假，但人工智慧法的草案卻在民進黨絕對多數下一直躺在立院，整整慢了5年，沒有與時俱進。這次柯總召的AI 深偽影片也醒各立委，AI法規立法的速度恐怕要愈快愈好，要儘快開始跨黨派的討論。

針對民進黨在10月才提出人工智慧基本法草案，葛如鈞批評，相對於AI發展的快速腳步，民進黨對人工智慧基本法的步伐卻像是在散步。他更發現，民進黨提出的人工智慧基本法草案裡面，柯建銘的名字甚至沒有出現在連署名單裡，難道柯總召是對民進黨的「人工智慧基本法」沒有信心嗎？

葛如鈞也邀請柯建銘加入推動人工智慧基本法的行列，讓立法院能齊心協力，面對AI技術帶來的挑戰。他強調，AI技術的發展不能只靠科技本身，也需要有完善的法規架構來引導與規範，希望這次的AI深偽影片事件，能成為全民重視人工智慧法規的契機，也希望執政黨能加速腳步，別再讓法規速度成為AI發展的最大障礙。

葛如鈞強調，國民黨將持續推動人工智慧基本法，未來也邀請更多立委加入，讓科技造福人類，而不是成為假新聞和詐騙的幫凶。

商品推薦