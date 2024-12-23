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府院擬反制立院三法 李彥秀：扁做的到賴清德做不到？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院上周五三讀通過選罷法、憲法訴訟法、財劃法，民進黨揚言反制。國民黨立委李彥秀今天表示，2001年前總統陳水扁宣布核四停建，立法院通過續建核四決議，行政院恢復編列核四預算興建完成，陳水扁做的到，難道賴清德總統做不到嗎？圖／聯合報系資料照片
立法院上周五三讀通過選罷法、憲法訴訟法、財劃法，民進黨揚言反制。國民黨立委李彥秀今天表示，2001年前總統陳水扁宣布核四停建，立法院通過續建核四決議，行政院恢復編列核四預算興建完成，陳水扁做的到，難道賴清德總統做不到嗎？圖／聯合報系資料照片

立法院上周五（20日）三讀通過選罷法憲法訴訟法財劃法修正案，民進黨揚言反制。國民黨立委李彥秀今天表示，2001年前總統陳水扁宣布核四停建，立法院通過續建核四決議，行政院恢復編列核四預算興建完成，陳水扁做的到，難道賴清德總統做不到嗎？

李彥秀表示，立法院三讀通過的法律，行政院長依法就要副署，總統就要公布，這就是民主的程序，這就是憲政的精神，沒有說三道四的理由，更沒有討價還價的空間。2001年前總統陳水扁宣布核四停建，立法院通過續建核四決議，行政院恢復編列核四預算興建完成，也為未來保留重啟的空間，這就是民主，這就是法治，陳水扁做的到，難道賴清德做不到嗎？

李彥秀指出，民進黨如果對立法院通過的法律有疑義，都可以透過覆議、釋憲程序尋求救濟，公民團體也可以進行公投連署，由全體公民進行複決，民進黨更可以在下次選舉努力取得國會多數，把法律修回來，這才是「更大的民主」，這才是「真正的負責」，民進黨現在「以拖待變」，目的只是累積相罵本，轉移弊案弊端與執政無能的焦點，民進黨背後的目的不止要拖到年後，更是要拖到2026選舉。

李彥秀提到，賴清德提出「史上最爛大法官名單」，國民黨立場非常清楚，就是「專業、價值、聲望、人品」，大法官是民主政治最後一道防線，更是自由與人權最後的保障，死刑存廢是「價值問題」，台灣超過8成民意反對廢死，支持廢死的被提名人當然不可能獲得同意，而大法官必需要有法學專業素養與聲望，政治變色龍或是御用大法官當然也不能符合社會的期待，「該過就過，該擋就擋」，總統補提名，才是負責的態度。

不過，李彥秀也說，民進黨前一天才罵民眾黨立委「淪為政壇最可悲可恥的政客」，今天又要尋求要與民眾黨在大法官人事同意權合作，請問民進黨的標準在哪裡？誰才是最可悲最無恥的政客？

憲法訴訟法 財劃法 選罷法

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