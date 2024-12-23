蔡壁如參選黨職是否辭市府顧問 盧秀燕：依規辦理

台中市政府顧問蔡壁如投入民眾黨中央委員選舉，若當選依「公務人員行政中立法」必須辭去市府顧問。市長盧秀燕今天受訪表示，公務人員從政有法律規範，依規辦理。

盧秀燕今天在台中市議會定期會開會前接受媒體訪問，被問及有關蔡壁如參選民眾黨中央委員並表示她已預約與盧秀燕面談，當選就請辭，但必須獲得盧秀燕首肯。

盧秀燕表示，蔡壁如還沒有跟她談。不過，公務人員從政有法律規定並受其規範，若決定參政則依規定辦理。市府法制局補充說明，依公務人員行政中立法第5條規定，公務人員雖得加入政黨，但不得兼任政黨的職務。

民進黨籍市議員林德宇也在議會對盧秀燕提出人事管理的建議，他表示，公務人員應遵守公務倫理，機要職顧問不應隨便對外發言，若市長欽點、任用的人不顧公務倫理，其他局處長有樣學樣，就會上梁不正下梁歪。

有媒體報導，蔡壁如除參選民眾黨中央委員也有意扛起代理黨主席一職。現任民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹透過錄音檔說明，認為這並非蔡壁如本意，應是有人見縫插針。

江和樹提到，蔡壁如要參選中央委員，資格沒問題。民眾黨主席柯文哲日前請辭，目前民眾黨內正積極挽留，此時談論代理黨主席的問題，「民眾黨會被撕裂」，若蔡壁如真的這樣做，「我真的沒辦法接受」。

對於，蔡壁如若當選中央委員，是否應先辭市府顧問，江和樹表示，蔡壁如應該會主動請辭，不用盧秀燕開口。此事應該已有名目，靜待消息。

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