柯文哲辭職信遭披露 周榆修：還沒收到相關信件

北院裁准民眾黨主席柯文哲遞交辭職聲明給黨秘書長周榆修，全文也遭披露。周榆修今天表示，還沒收到相關信件，會全力慰留，希望柯文哲留下來，最重要工作是因應起訴後狀況、把柯文哲拉出來。

柯文哲因涉及京華城等案遭台北地檢署聲請羈押禁見獲准，柯文哲日前聲請將自己擬具的民眾黨黨主席辭職聲明交給周榆修，台北地院認為不影響檢方偵查作為，20日裁准。

鏡週刊報導，柯文哲的聲明指「本人辭去台灣民眾黨主席一職，辭職自送達秘書長周榆修起生效」，理由則是「不可讓當局以冗長之法律程序，干擾台灣民眾党之發展，本人早已提出辭職党主席，但檢察官不同意，拖延至今。這次直接向法院提出聲請，請接到正式文件後，盡速辦理党主席改選，以利党務發展，維護台灣之民主政治」。

周榆修上午接受廣播節目「嗆新聞」主持人黃揚明專訪。黃揚明指出，辭職信已被媒體全文披露，連柯文哲將「黨」寫成簡體字都知道，質疑媒體比收件人周榆修還早看到信。

周榆修回應，「不是這樣很久了嗎」，這是台灣整體司法環境不健康的地方，「它對我們有很公平過嗎，沒有啊」，坦白講到現在他也沒有收到信，哪裡來的公平。收到信後會依照黨的機制，送到中央評議委員會，因為解釋黨章職責在中評會。

周榆修受訪時表示，它的流程應該是北院裁定後，才有權利轉北所執行，目前並沒有收到相關信件；會全力慰留柯文哲，希望主席繼續留下來，現在最重要的工作是如何因應起訴後的狀況，全力把柯文哲拉出來比較重要。

至於柯文哲遭起訴後，是否可能停權或開除黨籍，周榆修指出，依「台灣民眾黨紀律評議裁決準則」將視情節議處，但要看起訴書內容，如果內容讓人覺得很荒誕，中評會做為黨內獨立行使職權機關，就看中評會的認定。

另外，前民眾黨立委、台中市政府顧問蔡壁如決定參選民眾黨中央委員，傳出地方、小草有雜音。周榆修說明，符合參選資格的人都可以參選，其中台中市黨部主委江和樹是中央委員，對此有一番評斷，「他（江和樹）是性情中人」。

外傳民眾黨21日緊急應變會議中，有與會人士提出，「若蔡壁如回來領導大家，要嗎？與會人微微點頭，均未開口回應」。周榆修表示，沒有聽到這段。

至於是否有討論代理黨主席，周榆修強調，那場會議不是為了辭職信或代理黨主席開的會，而是因應外在情勢，針對這週柯文哲可能遭起訴等，做相關後續政治情勢判斷。

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