監委行政院巡察 陳菊因病缺席改副院長李鴻鈞帶隊

監察院今天到行政院進行年度巡察，原定由監察院長陳菊帶隊，但陳菊因嚴重流感而缺席，改由副院長李鴻鈞帶隊，李鴻鈞表示陳菊流感特別嚴重，因此臨時跟大家說聲抱歉，沒有辦法出席，由他代表出席。行政院長卓榮泰率領部會首長與會。

行政院長卓榮泰致詞表示，行政院、監察院兩院是憲法上憲政機關，各有不同的職責，但是對國家的目標是相同，對人民的關切是一樣的。因為有監察院存在，公務員會更知道應該克盡職守、奉公守法、守份守際，這點對公務員的文化是絕對是需要而且正面。

卓榮泰表示520賴清德總統上任，組成新的內閣團隊，很多部會首長都是首次進入公務體系，都有一段相當快速學習、熟悉的過程，感謝部會首長在7個多月，一方面要融入公務體系 一方面處理行政院和立法院互動。在這過程政院雖竭盡所能服務國人，但有若干不夠完美尚須改進，有賴於立法院或監察院在事前事後給予方向。

卓榮泰說過去這一年來，國際情勢相當的詭譎多變，國內的政治環境也面臨新的各種挑戰，必須在這種內外挑戰，變化快速情況下，推動賴總統健康台灣、均衡台灣、團結台灣，這是最大的目標，期盼監院督促行政院部會首長和公務人員，也在這樣的理念下，一起大步向前。 監察院今天到行政院進行年度巡察，原定由監察院長陳菊帶隊，但陳菊因嚴重流感而缺席，改由副院長李鴻鈞（左）帶隊，行政院長卓榮泰（右）率部會首長與會。記者邱德祥／攝影 監察院今天到行政院進行年度巡察，原定由監察院長陳菊帶隊，但陳菊因嚴重流感而缺席，改由副院長李鴻鈞（左二）帶隊，行政院長卓榮泰（中）幫忙李鴻鈞入座。記者邱德祥／攝影

商品推薦