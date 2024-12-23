快訊

漁業署人事單位傳霸凌 長官下禁孕令…女下屬不適不敢請假導致流產

德國聖誕市集汽車衝撞案釀5死，兇手「前穆斯林」的矛盾背景

停車優惠、機場接送門檻拉高 2025年信用卡服務再縮水

監委行政院巡察 陳菊因病缺席改副院長李鴻鈞帶隊

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
監察院今天到行政院進行年度巡察，原定由監察院長陳菊帶隊，但陳菊因嚴重流感而缺席，改由副院長李鴻鈞（左二）帶隊，行政院長卓榮泰（右二）率部會首長與會。記者邱德祥／攝影
監察院今天到行政院進行年度巡察，原定由監察院長陳菊帶隊，但陳菊因嚴重流感而缺席，改由副院長李鴻鈞（左二）帶隊，行政院長卓榮泰（右二）率部會首長與會。記者邱德祥／攝影

監察院今天到行政院進行年度巡察，原定由監察院長陳菊帶隊，但陳菊因嚴重流感而缺席，改由副院長李鴻鈞帶隊，李鴻鈞表示陳菊流感特別嚴重，因此臨時跟大家說聲抱歉，沒有辦法出席，由他代表出席。行政院長卓榮泰率領部會首長與會。

行政院長卓榮泰致詞表示，行政院、監察院兩院是憲法上憲政機關，各有不同的職責，但是對國家的目標是相同，對人民的關切是一樣的。因為有監察院存在，公務員會更知道應該克盡職守、奉公守法、守份守際，這點對公務員的文化是絕對是需要而且正面。

卓榮泰表示520賴清德總統上任，組成新的內閣團隊，很多部會首長都是首次進入公務體系，都有一段相當快速學習、熟悉的過程，感謝部會首長在7個多月，一方面要融入公務體系 一方面處理行政院和立法院互動。在這過程政院雖竭盡所能服務國人，但有若干不夠完美尚須改進，有賴於立法院或監察院在事前事後給予方向。

卓榮泰說過去這一年來，國際情勢相當的詭譎多變，國內的政治環境也面臨新的各種挑戰，必須在這種內外挑戰，變化快速情況下，推動賴總統健康台灣、均衡台灣、團結台灣，這是最大的目標，期盼監院督促行政院部會首長和公務人員，也在這樣的理念下，一起大步向前。

監察院今天到行政院進行年度巡察，原定由監察院長陳菊帶隊，但陳菊因嚴重流感而缺席，改由副院長李鴻鈞（左）帶隊，行政院長卓榮泰（右）率部會首長與會。記者邱德祥／攝影
監察院今天到行政院進行年度巡察，原定由監察院長陳菊帶隊，但陳菊因嚴重流感而缺席，改由副院長李鴻鈞（左）帶隊，行政院長卓榮泰（右）率部會首長與會。記者邱德祥／攝影
監察院今天到行政院進行年度巡察，原定由監察院長陳菊帶隊，但陳菊因嚴重流感而缺席，改由副院長李鴻鈞（左二）帶隊，行政院長卓榮泰（中）幫忙李鴻鈞入座。記者邱德祥／攝影
監察院今天到行政院進行年度巡察，原定由監察院長陳菊帶隊，但陳菊因嚴重流感而缺席，改由副院長李鴻鈞（左二）帶隊，行政院長卓榮泰（中）幫忙李鴻鈞入座。記者邱德祥／攝影

卓榮泰 監察院 行政院

延伸閱讀

劉世芳：卓榮泰言論被扭曲 「救災完全沒有藍綠之分」

陳菊流感嚴重缺席政院巡察 卓榮泰談團結台灣目標

卓榮泰地方自行面對天災論惹議 觀光業者：舉例不恰當

批監察院淪廢物院 羅智強提案：陳菊與監委薪水全砍

相關新聞

大法官人選全滅或留活口？藍白陷入兩難

大法官人事同意權明（24日）將上演表決大戰，立法院剛歷經一場大亂鬥，仇恨值破表，在野聯手明明有實力將大法官「全滅口」，卻有人主張「留活口」，為何藍白陷入兩難？ 藍白陣營很清楚，憲法法庭宛如民進黨保護傘，不論在野黨立委有多少人數優勢、不管立法院打到如何頭破血流，只要大法官宣告違憲，就像一道銅牆鐵壁，足以駁回在野黨的槍林彈雨，任何三讀法案都必須打掉重練。藍白必須突破這道大法官「綠色銅人陣」，但大法官的人事案非比尋常，砍過頭又會有反作用力，成為在野黨最大矛盾處...

監委行政院巡察 陳菊因病缺席改副院長李鴻鈞帶隊

監察院今天到行政院進行年度巡察，原定由監察院長陳菊帶隊，但陳菊因嚴重流感而缺席，改由副院長李鴻鈞帶隊，李鴻鈞表示陳菊流感...

柯建銘成深偽影片受害者 劉世芳：警政署掌握來自境外

立法院上周爆發激烈衝突，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天說，近日網路流傳他本人的深偽影片，預計今天遞狀提告影片製作者。內政...

蔡壁如角逐民眾黨代理主席？ 中央委員江和樹：現在討論會撕裂黨

蔡壁如有意競選民眾黨中央委員，外界揣測她要角逐代理黨主席。民眾黨中央委員、台中市議員江和樹上午說，現在正在挽留請辭的柯文...

劉世芳：卓榮泰言論被扭曲 「救災完全沒有藍綠之分」

立法院會上周三讀通過「財政收支劃分法」修正案，行政院長卓榮泰事後發言挨批情緒勒索，內政部長劉世芳今天說，卓榮泰的言論被扭...

民眾黨黨主席之爭！四叉貓喊「想鬥同黨找我」 自曝3優勢得心應手

民眾黨主席柯文哲請辭，讓原本鴨子划水的未來黨主席之爭馬上浮出檯面。時常評論時事的網紅四叉貓劉宇表示，白營若有想用爆黑料的方式鬥同黨的人，可以找他，這樣一來有三大優勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。