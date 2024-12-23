影／綠營抵制財劃法修法 國民黨：民眾受惠為何抵制

大法官人事同意權明（24日）將上演表決大戰，立法院剛歷經一場大亂鬥，仇恨值破表，在野聯手明明有實力將大法官「全滅口」，卻有人主張「留活口」，為何藍白陷入兩難？ 藍白陣營很清楚，憲法法庭宛如民進黨保護傘，不論在野黨立委有多少人數優勢、不管立法院打到如何頭破血流，只要大法官宣告違憲，就像一道銅牆鐵壁，足以駁回在野黨的槍林彈雨，任何三讀法案都必須打掉重練。藍白必須突破這道大法官「綠色銅人陣」，但大法官的人事案非比尋常，砍過頭又會有反作用力，成為在野黨最大矛盾處...

2024-12-23 12:00