影／綠營抵制財劃法修法 國民黨：民眾受惠為何抵制
國民黨立法院黨團上午舉行記者會，重申財劃法修法讓全民受惠，批評民進黨抵制修法，黨團更秀出曾任台南市長的賴清德總統在內綠營數個縣市首長曾經發言，批評過去民進黨地方縣市首長支持修法，如今卻雙標。
書記長林思銘也批評行政院院長卓榮泰日前表示，財劃法修法後「天災來時，地方政府要自己勇敢面對」，批評換了位子就換了腦袋。
👉立院大亂鬥熱話題
▪ 《選罷法》吵什麼？3黨立場、青鳥訴求、爭議一次看
▪ 整理包／選罷法、財劃法、憲訴法 一文看懂3大法案爭議內容
▪ 時間軸／砸窗、比中指、潑水、戴頭盔⋯立院大亂鬥發生什麼事?
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言