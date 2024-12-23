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影／綠營抵制財劃法修法 國民黨：民眾受惠為何抵制

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
國民黨立法院黨團上午舉行記者會，重申財劃法修法讓全民受惠，立委許宇甄（左起）、書記長林思銘、立委張嘉郡、鄭正鈐出席。記者曾原信／攝影
國民黨立法院黨團上午舉行記者會，重申財劃法修法讓全民受惠，立委許宇甄（左起）、書記長林思銘、立委張嘉郡、鄭正鈐出席。記者曾原信／攝影

國民黨立法院黨團上午舉行記者會，重申財劃法修法讓全民受惠，批評民進黨抵制修法，黨團更秀出曾任台南市長的賴清德總統在內綠營數個縣市首長曾經發言，批評過去民進黨地方縣市首長支持修法，如今卻雙標。

書記長林思銘也批評行政院院長卓榮泰日前表示，財劃法修法後「天災來時，地方政府要自己勇敢面對」，批評換了位子就換了腦袋。

國民黨立法院黨團上午舉行記者會，重申財劃法修法讓全民受惠，並拿出賴清德總統於台南市長任內支持財劃法修法發言，批評民進黨雙標。記者曾原信／攝影
國民黨立法院黨團上午舉行記者會，重申財劃法修法讓全民受惠，並拿出賴清德總統於台南市長任內支持財劃法修法發言，批評民進黨雙標。記者曾原信／攝影

修法 民進黨 財劃法

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