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柯建銘成深偽影片受害者 劉世芳：警政署掌握來自境外

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報資料照片

立法院上周爆發激烈衝突，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天說，近日網路流傳他本人的深偽影片，預計今天遞狀提告影片製作者。內政部長劉世芳表示，這些刻意洗腦的影片，其實大部分都來自境外，希望大家不要惡意轉傳，否則只會造成更多困擾，並非台灣社會樂見。

柯建銘昨天深夜在臉書發布聲明，有關網路上及多個群組流傳的深偽抖音影片，自己已經向刑事警察局報案，並且通知國安單位進行調查，今天早上就會正式向台北地檢署遞狀提告影片製作者，有心人士切勿心存僥倖，也請大家不要轉傳，以免誤觸法網，否則絕不寬貸。

立法院內政委員會今天審查內政部所屬單位預算案，劉世芳受訪時表示，警政署在第一時間就知道「來自境外」，朝野政黨上周在立法院互相競爭，甚至發生打的場面，有很多人惡意操作，柯建銘今天就會提告，內政部全力提供協助，避免深偽影片被誤傳，進而產生更大紛擾。

劉世芳也說，台灣人民非常理性，從被誤導的深偽影片，都能知道真相何在，而這些刻意洗腦的影片，大部分都是來自境外，過去從前總統蔡英文時代就有，不管是國安、警政及檢調單位也都一再呼籲，希望大家不要惡意轉傳，否則只是造成更多紛擾，如此並非台灣社會樂見。

警政署長張榮興受訪時表示，刑事警察局已經受理柯建銘的案件，今天就會立即辨識、進一步偵辦，呼籲民眾不要轉傳以免觸法。面對媒體詢問影片來源為何，張榮興僅說，「本案正在受理當中，進入偵查才會了解。」

中國短影音平台「抖音」海外版本TikTok流傳一段搭配簡體字幕的影片，畫面擷取電視台拍攝柯建銘在記者會的發言，講話內容與字幕為「柯建銘在這裡預言，台灣在民進黨手裡可以說暗無天日」等話語，儘管語調與嘴型相仿，實非該場記者會的發言內容。

影片 柯建銘 立法院

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