蔡壁如角逐民眾黨代理主席？ 中央委員江和樹：現在討論會撕裂黨

蔡壁如有意競選民眾黨中央委員，外界揣測她要角逐代理黨主席。民眾黨中央委員、台中市議員江和樹上午說，現在正在挽留請辭的柯文哲，若是在此時討論蔡壁如角逐黨主席一事，恐怕會撕裂民眾黨，他也不能接受。

他說，蔡壁如要選中央委員沒有問題，因為當時主席柯文哲要給她，她都不要了。但是，希望現在不要談代理當主席的問題，因為，現在還在挽留柯文哲，柯文哲因為遭受政治迫害才會請辭，現在談蔡壁如角逐黨主席的問題，黨會面臨撕裂，這對蔡壁如也不好。

江和樹也認為，蔡壁如在黨面臨最大的風波的時候願意回來參選中央委員是一個好事，接下來應會主動請辭台中市政府有給職市顧問一職。

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