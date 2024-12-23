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劉世芳：卓榮泰言論被扭曲 「救災完全沒有藍綠之分」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
內政部長劉世芳。記者余承翰／攝影
內政部長劉世芳。記者余承翰／攝影

立法院會上周三讀通過「財政收支劃分法」修正案，行政院長卓榮泰事後發言挨批情緒勒索，內政部劉世芳今天說，卓榮泰的言論被扭曲，不管發生任何天災人禍，救災完全沒有藍綠之分，「很多人誤會他的意思。」

立法院上周爆發激烈衝突，藍白立委聯手通過財政收支劃分法修正案，卓榮泰在臉書發文指出，中央政府的國庫會變得空虛，恐怕沒有能力到各個地方，「地震來臨地方政府必須勇敢面對，跨縣市、跨年度的重大計畫恐難因應，各種建設勢必要中途停擺生。」

立法院內政委員會今天審查內政部所屬單位預算案，劉世芳會前受訪時表示，卓榮泰是閣揆，「我覺得說話被扭曲的成分非常大」，一旦發生天災、大型人禍或緊急應變事故，中央跟地方政府都要第一時間全力救災，完全沒有藍綠之分，「很多人誤會他的意思。」

媒體詢問，立法院通過公職人員選舉罷免法修正案，內政部是否有意提出救濟方案。劉世芳則說，本次修法主要落在選務部分，未來連署罷免必須附上身分證正反面影本，內政部站在選務立場，當然會感到非常遺憾，因為等同於限制人民的罷免權。

劉世芳說明，公職人員選舉罷免法、公民投票法與總統副總統選舉罷免法，連署機制完全是三種不同層級，「所以我們覺得非常遺憾」，至於未來在選務方面，尊重中選會子法修正的立場。

另外，有鑒於民代涉詐領助理費案件頻傳，內政部先前函頒議會內部控制範本，協助各地方議會自明年開始，建立議員支領助理相關補助費的內控機制，包括由議會直接撥付助理補助費給助理等，強化議會自律自治。

劉世芳表示，有關直轄市、縣市議員助理費支用問題，內政部發現長久以來造成很多困擾，甚至有很多議員因此鋃鐺入獄，因此本次推出助理費內控方案，其實就是比照立法院的做法，希望讓所有助理享有基本勞動條件，同時也合乎基本法的概念。

劉世芳指出，內政部會邀請各縣市政府、地方議會進行討論，包括議員助理費用直接撥補到個人帳戶，而不是經過議員本人，不僅可以減少財政劃分方面的困擾，也減少議員被依貪汙治罪條例起訴，這是一個相當好的方案，縣市政府認定沒有問題，內政部就可以開始執行。

內政部 劉世芳 議員

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