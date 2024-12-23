TikTok流傳柯建銘深偽影片 劉世芳：可能來自境外
TikTok流傳一段民進黨團總召柯建銘的影片，指「台灣在民進黨的手裡可以說暗無天日」等語。內政部長劉世芳說，柯建銘今天會提告，警政署第一時間知道深偽製作來源可能來自境外，呼籲民眾勿轉傳。
中國短影音平台「抖音」的海外版本TikTok流傳一段搭配簡體字幕的影片，畫面是擷取電視台拍攝柯建銘在民進黨團記者會的發言，但講話內容與字幕卻是「柯建銘在這裡預言，台灣在民進黨手裡可以說暗無天日」等話語。儘管語調與嘴型很像，但明顯不是該場記者會的發言內容。
柯建銘22日晚間指出，這是深偽影片，他已向刑事警察局報案，今天將向北檢遞狀提告影片製作者，也請民眾不要轉傳以免觸法，決不寬貸。
劉世芳上午在立法院表示，柯建銘今天會提告，警政署第一時間知道深偽製作的來源，可能是來自境外。20日立法院政黨間互相競爭、甚至打架場面發生後，很多人會惡意操作；會全力避免深偽影片被誤傳，產生更大紛擾。
劉世芳表示，台灣人民非常理性，希望能從深偽影片中知道真相在什麼地方、不要被洗腦；其實這些AI深偽影片製作，在政治上刻意洗腦，大部分都來自境外，從前總統蔡英文時代就有，國安、警政、檢調單位都一再呼籲希望大家不要惡意轉傳。
警政署長張榮興受訪時指出，刑警局已受理柯建銘AI深偽影片案件，會立即辨識、進一步偵辦，呼籲民眾不要轉傳，以免觸法。至於影片來源為何，他說，本案正在受理中，進入偵查才會了解。
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