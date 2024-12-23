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民眾黨黨主席之爭！四叉貓喊「想鬥同黨找我」 自曝3優勢得心應手

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨近日引發黨主席之爭，網紅四叉貓劉宇趁機在臉書上「拉生意」。 聯合報系資料照
民眾黨近日引發黨主席之爭，網紅四叉貓劉宇趁機在臉書上「拉生意」。 聯合報系資料照

民眾黨主席柯文哲請辭，讓原本鴨子划水的未來黨主席之爭馬上浮出檯面。時常評論時事的網紅四叉貓劉宇表示，白營若有想用爆黑料的方式鬥同黨的人，可以找他，這樣一來有三大優勢。

四叉貓在臉書發文指出，最近民眾黨似乎為了搶黨主席之位，開始有黨內派系角力的傳聞，建議想用爆黑料的方式鬥同黨人士的可以找他，「這個我很擅長，實務經驗已經3～4年惹，幫你們鬥倒敵對派系根本就得心應手」。

四叉貓續指，找他爆料有三優勢，包括：一、絕對保密，他的口風超緊，口碑好到每晚回頭客源源不絕。二、效益極高，除了臉書發文爆料和拍YouTube影片以外，還會上政論節目講個三天三夜。三、價格優惠，挑戰爆料界最低價，只要一頓火鍋或一隻多毛壯熊就能打發。

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「有折扣碼嗎」、「務實經驗的3～4年？不只吧，謙虛了你」、「大場面！」。還有網友問道「委託者若有同黨的人要爆他怎麼辦？」，四叉貓則回應：「比價！」

關於民眾黨黨主席之爭，有內部人士指出，柯文哲最信任的人其實是漢王飯店集團總裁林富男，林也是中央委員，目前檯面上可能參選黨主席的立委黃國昌、前立委蔡壁如都須尋求林富男的支持協助，但林未公開表態。據了解，兩人各有優劣勢，讓黨內大老擔心。

四叉貓 柯文哲 民眾黨 蔡壁如 黃國昌

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