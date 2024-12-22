柯建銘：TikTok流傳深偽影片已報案 23日向北檢提告
TikTok流傳一段民進黨團總召柯建銘的影片，指「台灣在民進黨的手裡可以說暗無天日」等語。柯建銘今天指出，這是深偽影片，他已向刑事警察局報案，明天將向北檢遞狀提告影片製作者，也請民眾不要轉傳以免觸法，決不寬貸。
中國短影音平台「抖音」的海外版本TikTok流傳一段搭配簡體字幕的影片，畫面是擷取電視台拍攝柯建銘在民進黨團記者會的發言，但講話內容與字幕卻是「柯建銘在這裡預言，台灣在民進黨手裡可以說暗無天日」等話語。儘管語調與嘴型很像，但明顯不是該場記者會的發言內容。
柯建銘晚間10時許在臉書發文表示，今天網路上及多個群組中，流傳關於他的深偽（deep fake）抖音影片，他已向刑事警察局報案，並通知國安單位進行調查。
柯建銘說，明天（23日）早上9時，他將正式向北檢遞狀提告影片製作者，請有心人士切勿心存僥倖，也請大家不要轉傳，以免誤觸法網，「本人絕不寬貸」。
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