柯建銘：TikTok流傳深偽影片已報案 23日向北檢提告

中央社／ 台北22日電

TikTok流傳一段民進黨團總召柯建銘影片，指「台灣在民進黨的手裡可以說暗無天日」等語。柯建銘今天指出，這是深偽影片，他已向刑事警察局報案，明天將向北檢遞狀提告影片製作者，也請民眾不要轉傳以免觸法，決不寬貸。

中國短影音平台「抖音」的海外版本TikTok流傳一段搭配簡體字幕的影片，畫面是擷取電視台拍攝柯建銘在民進黨團記者會的發言，但講話內容與字幕卻是「柯建銘在這裡預言，台灣在民進黨手裡可以說暗無天日」等話語。儘管語調與嘴型很像，但明顯不是該場記者會的發言內容。

柯建銘晚間10時許在臉書發文表示，今天網路上及多個群組中，流傳關於他的深偽（deep fake）抖音影片，他已向刑事警察局報案，並通知國安單位進行調查。

柯建銘說，明天（23日）早上9時，他將正式向北檢遞狀提告影片製作者，請有心人士切勿心存僥倖，也請大家不要轉傳，以免誤觸法網，「本人絕不寬貸」。

影片 柯建銘 民進黨

延伸閱讀

柯建銘談三法救濟 楊瓊瓔：政院不副署、總統不公布皆毀憲亂政

柯建銘批折衷方案羞辱 朱立倫：邊打邊談是哪種協商？

遭柯建銘控拒折衷方案 朱立倫反擊：邊打邊談是哪種協商？

柯建銘談三法救濟喊「先冷靜」 盼民眾讓島嶼再天光

相關新聞

101點燈祝賀建交90年 瓜國大使：在台灣找到真摯朋友

台灣與瓜地馬拉建交今天滿90週年，台北101點燈「歡慶建交90週年」字樣及兩國國旗及握手圖樣。瓜國駐台大使艾特維表示，今...

馬永成、羅文嘉扁朝人馬回鍋 賴清德不只為洗白陳水扁

國安會諮詢委員馬永成將出任行政院政務委員，負責「全社會防衛韌性」事務的跨部會協調整合，再加上過去幾年就低調襄助賴清德的海基會秘書長羅文嘉，淡出政壇十多年的「扁朝人馬」班師回朝，賴清德考量的不只是替陳水扁「洗白」，而是有更深層政權穩定考量。...

韓國瑜將率團赴川普就職典禮 綠委提蕭美琴模式盼比照

川普當選美國總統，明年1月20日就職。美媒《Politico》報導指出，台灣將派立法院長韓國瑜率大規模代表團，赴華府參加...

國會衝突成常態 羅智強：根本原因賴清德輸不起

立法院會20日處理公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法等修正案，朝野從19日深夜展開攻防，更於20日上演全武行...

被指開會看武統片 謝龍介：抗中不能偏聽 保台會站第一線

立法院會20日處理公職人員選舉罷免法修正案等，國民黨立委謝龍介被指在開院會時拿出手機看「中國武力統一台灣，台灣人民會不會...

卓榮泰地方自行面對天災論惹議 觀光業者：舉例不恰當

行政院長卓榮泰昨天在花蓮表示，財劃法修正案通過後，未來天災來臨，地方政府要自己勇敢面對，引發批評；昨深夜卓貼出談話原文，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。