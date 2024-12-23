大法官人事案 藍傾向全數封殺

立院明天將行使大法官人事案同意權，國民黨立院黨團整體氛圍依舊傾向「全數封殺」，明早投票前將舉行黨團大會做最後確認；民眾黨團副總召吳春城表示，民眾黨團立場是憲法法庭能正常運作，放行人選尚未定案。

綠營沙盤推演，藍白有極高機率僅讓一位大法官被提名人過關，亦即明確表態支持死刑的王碧芳機會最高，但不打算坐以待斃，有鑒於藍綠票數差距並不大，據悉已接觸民眾黨立委，盼至少讓第二位意識形態相對中性的大法官被提名人順利就任，達到憲法法庭開會的最低門檻。

立院廿日三讀通過修正憲法訴訟法，明定參與憲法判決的大法官最低人數為十人、宣告違憲的大法官最低人數為九人。現任大法官僅為八人，明天若七位大法官被提名人全數落馬，憲法法庭將停擺。

由於七位大法官被提名人多數曾主張廢死，且政黨色彩濃厚，據了解，國民黨團維持全數封殺的態度，儘管明天投票前將舉行黨團大會再確認，但一名黨團幹部直言，「就是全部封殺」。

吳春城表示，民眾黨團希望讓憲法法庭正常運作，這也是賴清德總統跟執政黨的責任，例如考試院人事同意權案，在野黨沒有刻意讓政府難做事，就是因為在徵詢人選的過程中，總統府至少有尊重在野黨；然而，在大法官人事案卻一意孤行、完全沒有溝通，責任就不能推給在野黨單獨承擔。

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