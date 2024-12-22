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101點燈祝賀建交90年 瓜國大使：在台灣找到真摯朋友

中央社／ 台北22日電
台灣與瓜地馬拉建交90週年，中美洲經貿辦事處與瓜地馬拉駐台大使館22日晚間在台北101大樓點燈慶祝，映射出兩國國旗歡慶邦誼穩固。圖／中央社
台灣與瓜地馬拉建交90週年，中美洲經貿辦事處與瓜地馬拉駐台大使館22日晚間在台北101大樓點燈慶祝，映射出兩國國旗歡慶邦誼穩固。圖／中央社

台灣與瓜地馬拉建交今天滿90週年，台北101點燈「歡慶建交90週年」字樣及兩國國旗及握手圖樣。瓜國駐台大使艾特維表示，今天可說是達成建交時的願景，希望兩國邦誼長存；外交部林佳龍指出，這證明距離不影響台瓜兄弟情誼，未來將持續合作共同面對挑戰。

中美洲經貿辦事處與瓜地馬拉駐台大使館攜手台北101，晚間在台北101大樓點燈祝賀「台灣瓜地馬拉建交90週年」，林佳龍、艾特維（Luis Raúl EstévezLópez）、台北101總經理朱麗文、國合會副秘書長謝佩芬與中美洲經貿辦事處主任徐韶慧，以及多國駐台使節代表共襄盛舉。

艾特維11月抵台任瓜地馬拉駐台大使，這是他第一場大型公開活動。他致詞時指出，今天可說是兩國成功達成90年前決定建交時的願景，瓜台關係已是合作、誠信、互相尊重的夥伴關係；這90年的友誼有時備受挑戰，但雙邊連結能得以持續成長強化，是因為「瓜地馬拉找到了一個朋友，一個在台灣的寶藏」。

艾特維最後代表瓜地馬拉政府與人民向台灣致意，並強調，台灣90年來與瓜地馬拉持續合作並提供援助，願中華民國台灣長存，瓜地馬拉共和國長存，更希望兩國邦誼長存。

林佳龍致詞時表示，台灣與瓜地馬拉是關係密切的堅定盟友，今年對兩國別具意義，不僅都選出新政府，也邁進下一個建交90週年；過去11個月來，台瓜高層互訪頻繁，感謝瓜國外交部長馬蒂內茲（CarlosRamiro Martinez）出席本月在瓜國舉辦的建交90週年慶祝活動，共同見證瓜地馬拉對台灣的深厚情誼。

林佳龍強調，台灣與瓜地馬拉共享自由民主價值，多年來在醫療衛生、經濟貿易、人才培育、旅遊觀光以及基礎建設交往密切，瓜地馬拉證明距離不影響兩國兄弟情誼，未來將持續合作共同面對挑戰，實現兩國繁榮。

林佳龍也提及，感謝瓜地馬拉政府在國際舞台為堅定發聲挺台國際參與，台灣珍視與瓜地馬拉的友誼，將持續與民主夥伴為區域穩定、繁榮以及發展做出貢獻。

活動最後由林佳龍、艾特維、朱麗文、徐韶慧以及外交部拉美司長鄭力城共同點燈，在台北101頂端打上「歡慶建交90週年」字樣以及兩國國旗以及握手圖樣，慶祝兩國邦誼長存。

歡慶台灣與瓜地馬拉建交90週年，22日晚間特別在台北101大樓點燈慶祝，外交部長林佳龍（右）、瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）（左）一同出席點燈儀式並握手致意。圖／中央社
歡慶台灣與瓜地馬拉建交90週年，22日晚間特別在台北101大樓點燈慶祝，外交部長林佳龍（右）、瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）（左）一同出席點燈儀式並握手致意。圖／中央社

台北101 外交部 林佳龍 瓜地馬拉

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