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多起議員詐助理相關補助費 內政部訂頒議會內控制度範本

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

內政部為協助議會建立內部控制制度，強化議會自律自治，健全議員聘用助理制度，內政部長劉世芳22日表示，內政部已於今年12月6日函頒議會內部控制範本提供各議會使用，將協助議會自明年起建立議員支領助理相關補助費用的內部控制機制。

議員支領助理相關補助費用近年衍生出不少弊案，為了協助議會建立內弄制度，內政部已函頒議會內部控制範本，具體包括應由議會代為直接撥付助理補助費予助理、每月製作印領清冊載明助理補助費總額、分配情形及領取金額，並需經議員及助理簽章等，期待各地方議會，積極落實內控制度，從制度面強化廉能政治。

劉世芳說明， 內政部為配合6月19日修正公布的地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第6條，要求議會應就議員支領助理補助費的各項費用及助理聘用關係等，建立內部控制制度，落實程序檢核等規範，因此積極邀集各地方議會研商，並就助理補助費發放實務可能情境進行充分討論後訂定本範本，更具體切合實務作業。

內政部 劉世芳 議員

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