建置預警系統防災社區 國合會提高瓜地馬拉災變韌性

國合會表示，一年來運用科技與培才，幫助瓜地馬拉建立災害預警系統，期望縮短應變時間30%以上，確保人身安全與產業保護。駐瓜國技術團表示，得知當地民眾因信任台灣而投入防災工作，「就覺得辛苦很值得」。

台灣援外計畫近年擴及智慧科技導入以及社會韌性建立，國合會去年12月開啟「瓜地馬拉災害預警系統計畫」，於近年數度遭遇颶風襲擊的Cahabón流域建置3座IOT水情監測站相關設備，並完成現地即時監測數據的收集，將不同降雨情境的淹水災情模擬成果，介接於防災預警資訊平台。

國合會副秘書長謝佩芬受訪時說明，「瓜地馬拉災害預警系統計畫」運用台灣的科技優勢，提供災害資訊給瓜國防災委員會作為決策依據，再傳達給各社區的緊急應變小組，目標將瓜國災後應變時間縮短30%以上。

技合處拉美及加海組長葉昱嫻指出，當地部分社區是要等到水淹進家裡才知道要開始應變，期望該計畫能在災害來臨前48小時幫助瓜國啟動撤離或防災等措施；若能提早準備，無論是對人身安全或是產業保護，都會有重要關鍵作用。

台灣在瓜國的合作計畫涵蓋農業、防災、醫療以及教育等，駐瓜國技術團和駐中美洲投資貿易服務團扮演關鍵角色。團長鄭坤木接受視訊採訪時表示，瓜國地質脆弱，雨季土石流、旱季森林大火，氣候變遷又加劇對農業的衝擊，「瓜地馬拉災害預警系統計畫」，可透過天氣預警做到提前採收等因應，減少對農業的影響力。

該計畫也深入社區進行人才培訓，截至9月已協助85人獲得無人機飛行認證，有助大範圍災害遙測，並訓練當地志工成為防災專員組成應變小組。然而，由於瓜國治安民情和生活條件，維持當地居民參與熱度成一大挑戰。

駐中美洲投資貿易服務團技師李真透過視訊表示，當地居民即便知道土石流將至，也會因為擔心家裡遭小偷而不願撤離；且由於當地政治紛擾，曾發生志工完訓卻無法成立應變小組，這讓當地居民參與公共事務的意願偏低。

李真指出，但也有民眾說，是因為信任台灣以及國合會，才願意投入社區防災工作，若能藉由援外計畫以善意來建立信任，傳達災害風險概念，「就覺得辛苦很值得」。

謝佩芬表示，不管受援助國政權如何更迭，國合會與駐外技術團一直都在，也因此建立了信任感，國合會不依附於個人，不像中國的援外計畫或一帶一路政策，且國合會做的都是人民最有感的事，不只是口號，這是台灣的優勢。

「瓜地馬拉災害預警系統計畫」目前針對Cahabón流域進行建置，葉昱嫻開玩笑說，可能是因為駐團風水好，當地今年天氣相對穩定；至於是否擴大執行，謝佩芬則說，正與瓜地馬拉討論中。

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