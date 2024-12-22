討論蔡壁如回黨中央領導？民眾黨中央委員江和樹：假消息

民眾黨中央委員、台中市議員江和樹上午說，昨天的緊急應變小組會議，討論的是柯文哲如果被起訴該怎麼辦，還有他辭職慰留的事情，沒有討論蔡壁如的事情，外傳討論蔡壁如回黨中央領導大家一事，是假消息。

江和樹說，開會的兩個多小時裡，討論柯文哲的事情很激烈，他沒有聽到有談到蔡壁如。現在只希望柯文哲趕快出來，2026和2028年給柯文哲一個交代和給民眾黨一個機會

他說，蔡壁如一直以來跟黨中央都有良好的關係，從來沒有離開過，不要忘記她是催生民眾黨成立的人，請外界不要再見縫插針散布假消息。

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