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綠營議員不滿新版財劃法 高雄成長比例全台墊底

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員湯詠瑜等六人組成的「南方聯合問政連線」批評說，高雄市在此次財劃法修法中淪為受害者，統籌分配款增加比例為全國倒數第一。圖／湯詠瑜提供
高市議員湯詠瑜等六人組成的「南方聯合問政連線」批評說，高雄市在此次財劃法修法中淪為受害者，統籌分配款增加比例為全國倒數第一。圖／湯詠瑜提供

財劃法三讀通過，高雄市議會民進黨「南方問政連線」不滿表示，修法過程倉促草率，地方政府意見未被充分納入，表決前還臨時出現多版本修正草案，未經充分試算與討論便強行通過。此外，高雄市在此次修法中淪為受害者，統籌分配款增加比例為全國倒數第一，六都中增加幅度最低。

「南方聯合問政連線」成員簡煥宗、張勝富、邱俊憲、何權峰、黃彥毓、湯詠瑜等人指責，藍白兩黨以暴力修法剝奪高雄市民權益，質疑台灣均衡發展的價值是否已被犧牲。

連線指出，修法刻意壓低對高雄有利的土地面積權數，並提高人口指標，導致幅員遼闊且人口結構老化的高雄分配補助大幅縮減。高雄長期承擔全國高汙染工業的環境負擔，卻在財政分配中受到壓縮，這種逆向分配，不僅無助於彌補南北發展差距，反而進一步加劇城鄉不均，嚴重違背環境與財政正義。

連線也批評，此次修法倉促粗暴，地方聲音被漠視，修法後高雄等南方地區在資源分配上更加弱勢，對地方發展與市民福祉造成嚴重衝擊，呼籲中央政府應重新檢視修法內容，正視高雄市的發展需求，避免分配不公進一步惡化南北差距。另重申，高雄市民的權益不容剝奪，南方價值不能被犧牲，

修法 無助 高雄市

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