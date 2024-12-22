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韓國瑜將率團赴川普就職典禮 綠委提蕭美琴模式盼比照

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
美國總統當選人川普將於明年1月就任。法新社
美國總統當選人川普將於明年1月就任。法新社

川普當選美國總統，明年1月20日就職。美媒《Politico》報導指出，台灣將派立法院長韓國瑜率大規模代表團，赴華府參加就職典禮。民進黨立委王定宇證實，已確定賴總統指派韓國瑜擔任國家特使團表達恭賀；他提及，我國駐美代表是否能循蕭美琴模式，以「外交使節」身分安排在國際使節團中，是重要觀察點。

王定宇說明，我國一般以國會領袖組成的祝賀團，拿到的邀請票是透過在美國華府友台國會議員取得，進場後的位置，尊重主辦單位安排，「這個位置在什麼地方應該不是重點，而是受邀的方式有沒有循慣例」。

王定宇指出，我國對外應展現一致立場，由國會議長組成美國總統就職的祝賀團，朝野按慣例照比例組成，符合透過民意機關向民主國家就職典禮祝賀。

此外，王定宇說，2020年時任美國總統拜登就職典禮時，我國時任駐美代表蕭美琴在台美停止官方外交關係以後，首度受邀參與外交使節團，並以外交使節的身份，被安排在使節團的座位區，背後當然是肯定外交地位的提升，也因蕭美琴在華府非常受歡迎，被譽為最有影響力大使，這塊如何轉化成國家外交資產，值得努力和期待。

因此，此次台灣駐美代表是否能循「蕭美琴模式」，以外交使節的身份受邀安排在國際華府使節團的座位區中，王定宇認為，這是另一個值得觀察重點。

他說，距離川普就職不到一個月，除了台灣出發的祝賀團外，台灣外交地位能夠提升，這樣的外交資產超越黨派，也是2300萬人的共同資產，大家應一起來努力，這個是全民共同期盼。

王定宇 美國 華府

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