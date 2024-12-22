賴總統親頒褒揚令 表彰彭添富對民主貢獻

總統賴清德今天前往桃園頒贈總統府國策顧問彭添富褒揚令，表彰其為推動台灣民主，重建客家榮耀，推動客家委員會、客家電視台與客家廣播電台的成立，以及爭取桃園建設，深入基層服務鄉親的付出與貢獻。

民進黨前立委、現任國策顧問彭添富日前離世，享壽73歲。

總統府發布新聞稿指出，總統賴清德今天前往桃園頒贈褒揚令，由彭添富長男彭俊豪代表接受。賴總統隨後在司儀引領下於靈前獻花，行三鞠躬禮致祭。離場前，總統也向家屬慰問致意。

總統致詞時表示，今天懷抱著不捨的心情，參加告別式，也代表國家頒發褒揚令，以表彰彭添富一生為推動台灣民主，重建客家榮耀，爭取桃園建設，服務鄉親的貢獻。

總統指出，彭添富是一位令人敬重的師表，同時也是民進黨創黨黨員，有感於「國家興亡，匹夫有責」的信念，毅然決然走出杏壇，投身民主運動，不顧安危，與台灣廣大的民主志士共同努力，一步步走到今日仍不改其志。

賴總統談及，彭添富得到桃園各界父老鄉親支持，歷任桃園縣議員、省議員、立法委員，也因為得到父老鄉親的支持，能夠實現理想；除了捍衛民主以外，彭添富念茲在茲的還有一項工程，就是重建客家的榮耀，也得到前總統陳水扁的支持，推動客家委員會、客家電視台以及客家廣播電台的成立。

賴總統強調，現在很多客家鄉親感受到「我客家、我榮耀」，是經過許多人努力的結果，而彭添富絕對是功在其中，令大家感佩。

賴總統說，自己有幸曾與彭添富在立法院共事，了解到彭添富是非分明、有情有義，與立法院的委員感情都非常好。此外，彭添富為人謙沖有禮，充滿理想抱負也懷抱熱情，更難得的是，對桃園的發展非常關心，爭取許多重大建設，也深入基層幫助桃園父老鄉親。

總統感謝桃園鄉親多年來對彭添富的支持，也請大家能一本以往繼續支持政府；並祈願彭添富在天之靈，保佑鄉親身體健康、闔家平安。

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