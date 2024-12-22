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國會衝突成常態 羅智強：根本原因賴清德輸不起
立法院會20日處理公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法等修正案，朝野從19日深夜展開攻防，更於20日上演全武行，儼然衝突已成國會日常。國民黨立委羅智強今天表示，最根本原因是賴清德總統「輸不起」，想藉衝突延緩立法監督行政的速度。
羅智強表示，國會衝突，最根本的原因就是賴清德輸不起，希望能夠藉由在國會「賴皮」，延緩立法監督行政的速度。但賴清德沒有算到一點，當賴在國會的對抗，得不到民意支持的時候，賴不但會輸這一次，還會輸掉下一次跟下下次。
羅智強指出，反觀在野陣營最大的底氣，就是民意的支持，為什麼在野陣營能夠如此團結？因為大家都知道，他們站在民意這一邊，不管遇到民進黨多大的壓力，有民意作後盾，自然就有信心；同樣地，在民意如此顯性的支持在野陣營的立場時，也會給民進黨立委壓力。
羅智強說，接下來民進黨立委也要選舉，被卻賴清德逼迫去站在「廢死大法官」的一邊，如果民進黨立委不改變自己的立場，那接下來他們就是政治自殺。
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