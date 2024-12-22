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財政收支劃分法修正案通過 蔡其昌：台中吃大虧 糟糕的修法

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
財政收支劃分法修正案通過，民進黨台中立委蔡其昌說，此修法台中吃大虧，這是很 糟糕的修法。記者游振昇／攝影
財政收支劃分法修正案通過，民進黨台中立委蔡其昌說，此修法台中吃大虧，這是很 糟糕的修法。記者游振昇／攝影

財政收支劃分法修正案已三讀通過，六都修法後獲配的普通統籌分配稅款台中居第4名，民進黨台中立委蔡其昌今天說，台中是全國第二大城，增加的預算卻是六都第四，台中吃大虧，他不知台中的國民黨立委為何會支持這個法案，他說這是很糟糕的修法。

經財政部初估修法內容，台北市增加金額居冠，增416億，其次是新北增加374億，桃園居第3，增259億，台中第4名。

民進黨立委蔡其昌今天在大甲活動中接受採訪時表示，財政收支劃分法不是不可以修，在立法院這個案子已經討論了10幾、20年，每次都沒有結果，因為很難找到一個公平的準則，這次倉促的修法結果，版本在議場上不斷更換，每次的版本更換都沒有和行政部門做很好的溝通，是依面積、依人口或依營業相關稅收，到底是依什麼標準，他說很可惜都沒有看到這樣的數據，立法院也沒有辦法得到充分的討論就過關，他說經行政部門換算後，台中不是吃大虧？

蔡其昌說，支持這種對台中不公平的法案，這樣的立委，台中市民可以接受嗎？中央要分餅不是不行，可是為什麼台中分這麼少，他說台中得到這麼不公平的法案，台中國民黨立委還要去支持這個版本，這是他百思不得其解的地方。

修法 國民黨 蔡其昌

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