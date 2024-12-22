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財劃法三讀通過 翁章梁：不完整討論過程、存在不少變數

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁表示，財政劃分法雖然三讀通過，但是未來仍存在許多變數，沒有獲充分討論。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁表示，財政劃分法雖然三讀通過，但是未來仍存在許多變數，沒有獲充分討論。記者李宗祐／攝影

財政政劃分法立法院三讀通過，嘉義縣長翁章梁今天表示，看起來地方錢增加了，但未來還有許多變數，在立法院是個不完整的討論過程，應該地方、中央、立委共同討論，才是國家長治久安發展方向。

今天嘉義縣長為竹崎高中新建學生宿舍剪綵啟用後，針對財劃法三讀通過表示看法。

翁章梁說，財劃法雖然三讀通過，看起來各縣市政府都增加了錢，但是在立法院裡面並沒有被充分討論各種可能發生的問題，這麼多錢下來又涉及可能要有多少人做這些事；事權與人的部分應該一起討論，這樣才是完整的地方與中央分權，現在整個統籌分配款，看起來似乎增加了，但是未來中央很多業務是不是和地方再重新分配，可能很多原本是中央補助支持地方，這些錢地方變成增加多了？還是沒有了？還是要由地方用這筆錢自己處理？

他說，後面還有許多變數，還有很多可能性的存在，實際上到目前為止還不清楚，錢增加了但到底未來整個執行包括未來地方與中央分工怎樣？目前都還在一個未知的狀態。在立法院這樣的一個討論是個不完整、不充分的討論過程。應該讓地方和中央包括與立委大家好好地討論，這才是國家長治久安的發展方向。

嘉義 立法院 財劃法

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