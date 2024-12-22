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被指開會看武統片 謝龍介：抗中不能偏聽 保台會站第一線

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委謝龍介被民進黨立委郭國文、林俊憲等人指控，在立法院會開會時拿出手機看「中國武力統一台灣，台灣人民會不會抵抗」的影片。謝龍介今天回應，如果大陸武力犯台，他一定站到第一線保衛家園。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委謝龍介被民進黨立委郭國文、林俊憲等人指控，在立法院會開會時拿出手機看「中國武力統一台灣，台灣人民會不會抵抗」的影片。謝龍介今天回應，如果大陸武力犯台，他一定站到第一線保衛家園。圖／聯合報系資料照片

立法院會20日處理公職人員選舉罷免法修正案等，國民黨立委謝龍介被指在開院會時拿出手機看「中國武力統一台灣，台灣人民會不會抵抗」影片。謝龍介今天表示，只在同溫層的抗中無法保台，強調如果大陸武力犯台，他一定站到第一線保衛家園。

謝龍介表示，他個人長期關心兩岸和平與戰爭的問題，尤其理解到賴清德總統推動台灣獨立，對台灣帶來的風險，各種面向的資訊都要考量、評估，不要偏聽，或都在同溫層裡面，那種抗中是保不了台的。

謝龍介說，如果大陸武力犯台，全體台灣人民都會起來抵抗，「我個人是海軍陸戰隊退役，一日陸戰隊終身陸戰隊，兩岸有事，我一定會站到第一線，保衛我們的家園。」

台灣人 謝龍介 陸戰隊

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