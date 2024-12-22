聽新聞
0:00 / 0:00
被指開會看武統片 謝龍介：抗中不能偏聽 保台會站第一線
立法院會20日處理公職人員選舉罷免法修正案等，國民黨立委謝龍介被指在開院會時拿出手機看「中國武力統一台灣，台灣人民會不會抵抗」影片。謝龍介今天表示，只在同溫層的抗中無法保台，強調如果大陸武力犯台，他一定站到第一線保衛家園。
謝龍介表示，他個人長期關心兩岸和平與戰爭的問題，尤其理解到賴清德總統推動台灣獨立，對台灣帶來的風險，各種面向的資訊都要考量、評估，不要偏聽，或都在同溫層裡面，那種抗中是保不了台的。
謝龍介說，如果大陸武力犯台，全體台灣人民都會起來抵抗，「我個人是海軍陸戰隊退役，一日陸戰隊終身陸戰隊，兩岸有事，我一定會站到第一線，保衛我們的家園。」
👉立院大亂鬥熱話題
▪ 《選罷法》吵什麼？3黨立場、青鳥訴求、爭議一次看
▪ 整理包／選罷法、財劃法、憲訴法 一文看懂3大法案爭議內容
▪ 時間軸／砸窗、比中指、潑水、戴頭盔⋯立院大亂鬥發生什麼事?
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言